„Pădurea spânzuraților”, filmul lui Liviu Ciulei, trebuie restaurat

„„Pădurea spânzuraților“ - oglindă a Marelui Război: 50 de ani de la premieră, 100 de ani de la subiect” este numele simpozionului care se desfășoară, luni și marți, în Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu” al Bibliotecii Academiei Române. La evenimentul omagial au participat, luni, fiul marelui regizor Liviu Ciulei, Thomas, și mama sa, Helga Ciulei. Cu acest prilej, Thomas Ciulei a subliniat necesitatea restaurării filmului tatălui său „Pădurea spânzuraților”, ca și a altor producții unice ale cinematografiei naționale.

„VIAȚA ACESTUI FILM, A SUPORTULUI, A NEGATIVULUI, SE APROPIE ÎNCETIȘOR DE SFÂRȘIT” „„Pădurea spânzuraților“ și filmele lui Liviu au fost arhimediatizate, în ultima perioadă, cu interdicția familiei noastre de a arăta filmele, scopul interdicției fiind, de fapt, încercarea de a atrage atenția asupra necesității de restaurare a acestui film care are 50 de ani și, poate nu știți, dar un film are și el o viață, și viața acestui film, a suportului, a negativului, se apropie încetișor de sfârșit. Pentru a-i prelungi viața și pentru a-l face accesibil și pentru alte generații, am atras atenția asupra necesității restaurării acestuia. Dar nu numai a lui, ci a unor filme din patrimoniul nostru național, care sunt și ele în aceeași situație”, a spus Thomas Ciulei. El a mai afirmat că familia Ciulei nu vrea să interzică sau să răpească accesul publicului la acest film, ci „să îl prelungească”.

În cadrul evenimentului, în Sala „Theodor Pallady” a Bibliotecii Academiei Române, a fost deschisă și o expoziție care omagiază capodopera marelui cineast Liviu Ciulei. Pelicula „Pădurea spânzuraților”, o ecranizare a romanului omonim al lui Liviu Rebreanu, a fost realizată în anul 1964, fiind primul film românesc care a obținut o largă recunoaștere internațională. În anul 1965 a participat la Festivalul Internațional al Filmului de la Cannes, Franța, Liviu Ciulei fiind distins cu Premiul pentru regie.