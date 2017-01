Păgubiţii Vectra au pichetat sediul firmei de construcţii constănţene

Aproximativ 50 de persoane au participat, ieri dimineaţă, la un miting de protest în faţa sediului grupului de firme „Vectra”, situat în Constanţa, pe str. Despot Vodă. Participanţii, membri ai Asociaţiei Păgubiţilor Vectra (APV) Constanţa, au cerut ca reprezentanţii societăţii să onoreze contractele încheiate cu ei şi să le predea locuinţele la termenul promis. „Începînd cu 2006 şi pînă la începutul anului 2008, mai mulţi constănţeni au semnat contracte cu grupul Vectra, pentru achiziţionarea unor apartamente, din blocuri pe care Vectra ar fi trebuit să le construiască. Oamenii au plătit integral sumele cerute şi au aşteptat să-şi primească casele la termenul promis”, a declarat responsabilul cu relaţiile publice din cadrul APV şi totodată unul dintre păgubiţi, Elena Andron. Pe măsură ce termenele prevăzute în contracte se apropiau, cumpărătorii deveneau din ce în ce mai neliniştiţi, avînd în vedere faptul că pe şantiere lucrările stagnau, iar blocurile erau departe de a fi finalizate. Primele locuinţe ar fi trebuit predate începînd cu octombrie 2008, însă, acestea nu au fost finalizate nici pînă în prezent. „Am încercat să vorbim cu reprezentanţii Vectra, dar nu am primit niciun răspuns. Prin urmare, am încercat să aflăm singuri care este motivul acestor întîrzieri. Nu mică ne-a fost mirarea cînd am aflat că pentru firmele din grupul Vectra se deschisese procedura de insolvenţă, ceea ce, după cum ştim, este pasul dinaintea declarării falimentului. Pentru a putea să ne apărăm drepturile, ne-am organizat în APV”, a precizat Elena Andran. Din informaţiile neoficiale pe care le posedă APV, în acest moment, sînt peste 200 de contracte neonorate de către grupul Vectra. Protestul organizat ieri este prima acţiune declanşată de APV, scopul acesteia fiind de a atrage atenţia autorităţilor locale asupra nerespectării angajamentelor contractuale asumate de Vectra. „Pentru a putea plăti apartamentul am făcut un credit la bancă, în valoare de 20.000 de euro. Acum stăm cu chirie şi trebuie să plătim băncii o rată de 1.700 de lei pe lună. De la muncă m-au anunţat că este posibil să rămîn fără loc de muncă în cel mult o lună, iar copii trebuie să înceapă şcoala. În februarie trebuia să ne mutăm în noul apartament, dar deocamdată abia au turnat structura metalică pentru primul etaj şi lucrările s-au oprit. Am depus plîngere la poliţie şi la Direcţia Naţională Anticorupţie, dar deocamdată nu am primit niciun răspuns”, a declarat Marian Grigorie, unul dintre păgubiţii Vectra. Potrivit reprezentanţilor APV, grupul Vectra datorează, numai celor aproximativ o sută de membrii ai asociaţiei, peste 3.000.000 de euro.