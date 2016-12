PAID poate plăti daune de 450 milioane euro

Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor (PAID) estimează în acest an o creștere cu 10% a portofoliului de polițe, de la circa 1,49 milioane lei în 2014, a declarat directorul general al PAID, Nicoleta Radu-Neacșu. „Valoarea despăgubirilor plătite de Pool în intervalul ianuarie - mai 2015 a fost de 1,549 milioane lei, de 4,3 ori mai mare față de aceeași perioadă din anul precedent. Evoluția aceasta poate fi explicată prin creșterea valorii primelor brute subscrise, dar mai ales prin o cu totul altă configurație a evenimentelor de la final de an, pentru care am făcut plățile în prima parte a lui 2015. Am avut două cazuri în Vâlcea, unde am plătit daune de 88.590, respectiv 69.880 lei, pentru avarii provocate de alunecări de teren. A treia cea mai mare daună achitată a fost de 38.657 lei, în urma inundațiilor din Mehedinți“ , a spus oficialul PAID. Ea a precizat că, în prezent, suma totală asigurată de Pool este de 28,5 miliarde euro, iar dauna maximă posibilă, calculată conform normelor Autorității de Supraveghere Financiară, este de 450 milioane euro (o sumă acoperită în totalitate de programul de reasigurare al PAID). Radu-Neacșu a mai spus că și mai multe case ar putea fi asigurate, dacă legea (260/2008) i-ar permite Pool-ului să vândă direct polițe. În prezent, doar firmele membre PAID pot să comercializeze asigurări obligatorii de locuință.