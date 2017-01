Pâinea se va scumpi cu 25% până la sfârşitul anului

Preşedintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Agricultură, Alimentaţie, Tutun, Domenii şi Servicii Conexe (AGROSTAR), Nicolae Ştefan, a anunţat ieri o majorare a preţului pâinii în următoarea perioadă, cu până la 25%. “Preţul pâinii va creşte, până la sfârşitul anului, cu 20-25%, din cauza preţului grâului şi a evaziunii fiscale din România\", a spus Nicolae Ştefan. El a adăugat că vor mai fi scumpiri în această iarnă, din cauza procesatorilor. \"Scumpirile vin din zona procesatorilor, nu agricultorii sunt de vină pentru ele. Este de vină un sistem deficitar de investiţii in sistemul agricol\", a precizat liderul AGROSTAR. Declaraţiile au venit după o întrevedere între premierul Emil Boc, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Valeriu Tabără, şi sindicate. În cadrul acestei discuţii, conform lui Ştefan, s-a discutat despre fondurile europene şi investiţiile în agricultură: \"Dacă în acest an nu vom atrage fonduri europene şi nu vom face investiţii în agricultură, vom discuta mult timp de acum înainte de creşterea preţurilor\". De asemenea, problema sprijinului bancar pentru agricultori a fost unul dintre punctele de discuţie. \"Băncile nu sprijină agricultura românească. Economia are nevoie de un sistem bancar mai rapid. I-am comunicat premierului că există foarte mari probleme în derularea proiectelor\", a declarat liderul Blocului Naţional Sindical, Dumitru Costin.