Pakistanul respectă decizia ONU în privinţa suspecţilor din atacurile de la Bombay

Premierul pakistanez a dat asigurări, joi, că ţara sa îşi va îndeplini obligaţiile, după ce ONU a plasat organizaţii şi suspecţi pakistanezi pe lista sa ce sancţionează indivizi sau entităţi pentru susţinerea terorismului, după atacurile din Bombay. Yousuf Raza Gilani a declarat că Pakistanul a aflat despre includerea anumitor indivizi şi entităţi pe lista prevăzută în Rezoluţia 1.267 a Consiliului de Securitate ONU şi îşi va îndeplini obligaţiile internaţionale, se arată într-un comunicat al serviciilor sale, care nu precizează care sînt aceste obligaţii. Miercuri, Comitetul de Sancţiuni al Consiliului de Securitate ONU a adăugat pe lista sa de persoane sancţionate pentru susţinerea terorismului, patru presupuşi membri ai grupării islamiste Lashkar-e-Taiba, acuzată de India că a comis recentele atentate din Bombay. Consilul a procedat la fel şi în cazul fundaţiei caritabile Jamaat-ud-Dawa, considerată filiala politică a grupării şi a două organisme financiare bănuite de finanţarea ei. Textul rezoluţiei prevede ca aceste persoane şi entităţi să facă, pe viitor, obiectul unor măsuri de blocare a bunurilor, interdicţiei de călătorie şi embargo-ului asupra armelor, prevăzute de Rezoluţia 1.822 a Consiliului de Securitate, adoptată în iunie 2008.

Fondatorul grupării armate pakistaneze Lashkar-e-Taiba, mişcarea acuzată de India că a comis atacurile din Bombay, va fi plasat sub supraveghere la domiciliu, în Pakistan. Hafiz Saeed, fondator al mişcării interzise în 2002, a creat, la scurt timp după aceea, o fundaţie caritabilă, Jamaat-ud-Dawa. ”A fost dat ordin pentru plasarea lui Hafiz Saeed, precum şi a altor opt membri ai Jamaat-ud-Dawa, sub supraveghere la domiciliu”, a declarat un oficial guvernamental, sub acoperirea anonimatului. Autorităţile pakistaneze au dispus închiderea pe întreg teritoriul ţării a tuturor birourilor fundaţiei caritabile Jamaat-ud-Dawa, presupusa aripă politică a grupării islamiste Lashkar-e-Taïba, acuzată de India că a comis atacurile din Bombay. În replică la măsurile anunţate de statul vecin, premierul indian, Manmohan Singh, a declarat joi că Pakistanul trebuie să facă mult mai mult pentru a stopa activităţile extremiştilor pe teritoriul său.

Pe de altă parte se relatează că unul dintre suspecţii arestaţi în Pakistan pentru implicare în atacurile de la Bombay s-a aflat în Bosnia, în timpul războiului din fosta Iugoslavie, unde a antrenat combatanţi şi membri ai poliţiei. Citîndu-l pe expertul local în lupta antiteroristă Dzevad Galijasevic, cotidianul bosniac “Glas Srpske” afirmă că Zeki-ur-Rehman, bănuit de implicare în organizarea atentatelor şi arestat în Pakistan, în cursul acestei săptămîni, i-a antrenat în Bosnia pe mujahedinii care au luptat alături de forţele musulmanilor bosniaci în perioada (1992 - 1995). El s-a aflat în Bosnia în 1994 dar şi după încheierea războiului, în 1996 şi 1997, a precizat Galijasevic. Zaki-ur-Rehman Lakhvi a înfiinţat, în 1994, în Bosnia, organizaţia Harakat ul-Alsa, cunoscută pentru implicarea în deturnarea unui avion indian cu 160 de persoane la bord. Deturnarea avionului Airbus A-300 al companiei Indian Airlines a avut loc în decembrie 1999, pasagerii şi membrii echipajului fiind ţinuţi ostatici timp de opt zile, de un grup de cinci bărbaţi înarmaţi. Galijasevic a adăugat că organizaţia bosniacă există în continuare, avînd baza la Zenica, în centrul Bosniei, însă şi-a schimbat denumirea în Harakat ul-Mudzahedin. În anii de după război, Lakhvi a participat la pregătirea forţelor de poliţie ale musulmanilor bosniaci din centrul ţării. Autorităţile pakistaneze au confirmat, miercuri, arestarea lui Zaki-ur-Rehman Lakhvi şi a lui Zarar Shah, consideraţi de autorităţile indiene drept principali organizatori ai atacurilor de la Bombay, soldate cu 163 de victime. Cei doi sînt membri ai conducerii grupului islamist pakistanez Laskhar-e-Taiba, a cărui activitate este interzisă în Pakistan.