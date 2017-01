Palatul Buckingham ar putea renunţa la… căştile cu blană

Tradiţionalele căşti cu blană de urs purtate de aproape 200 de ani de gărzile de la Palatul Buckingham din Londra, reşedinţa oficială a reginei Marii Britanii, ar putea dispărea, dacă Guvernul va aproba o cerere în acest sens a organizaţiilor de apărare a drepturilor animalelor. Baroneasa Ann Taylor, ministrul care se ocupă de achiziţiile Departamentului de Apărare, se va întîlni cu reprezentanţi ai PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), în cursul acestei săptămîni, pentru a discuta despre înlocuirea blănii naturale ce ornează căştile purtate de gărzile Palatului Buckingham cu material sintetic. Ministerul Apărării a indicat că este deschis acestei idei, mai ales dacă se va găsi o alternativă potrivită pentru toate anotimpurile. PETA a apelat la mai mulţi designeri care sînt împotriva purtării blănurilor naturale, printre care se numără Stella McCartney şi Vivienne Westwood, pentru a crea o nouă cască. Un purtător de cuvînt al Ministerului Apărării a confirmat întîlnirea, dar a refuzat să facă publice subiectele care vor fi discutate în cursul acesteia.

Blana de urs constituie un subiect vechi de discuţie pentru organizaţiile de protecţie a animalelor. La fabricarea căştilor se utilizează blană de urs canadian, numărul exemplarelor din sălbăticie ale acestei specii fiind în scădere. Celebra cască cu blană de urs este purtată de regimentele de soldaţi care au ca misiune să o apere pe regina Marii Britanii. Căştile sînt purtate încă de la bătălia de la Waterloo, cînd “strămoaşele lor” au fost capturate de britanici de la gărzile imperiale ale lui Napoleon.