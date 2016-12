Palatul Copiilor își deschide porțile

17:12:02 / 27 Septembrie 2014

Parinte

pana la "minunata lume" ar trebui ca directorul ala cu cercel in ureche sa taie la nivel macar gardul viu. am vrut sa ma plimb azi cu copilul prin parcul de la palat si am gasit numai balarii, copaci rupti, caini maidanezi care erau sa ne atace. sa-ti fie rusine mai hahalera de director ca ne-ai intampinat asa si insspectoratului ca te-a numit...