Palatul Victoria, pe Calea Remanierii

Zeus a mai produs ieri o minune: a mutat Palatul Victoria la Cotroceni. Din motive serioase: găsirea soluţiilor pentru redresarea economică. O misiune a FMI se află la Bucureşti în perioada 27 aprilie - 7 mai pentru cea de-a patra revizuire a acordului stand-by încheiat între România şi instituţia financiară internaţională. În urma acestei revizuiri, consiliul director al FMI va decide în a doua parte a lunii iunie dacă se va elibera cea de-a cincea tranşă din acord, în sumă de 850 milioane euro. Zvonurile legate de creşterea fiscalităţii prin majorarea cotei unice de impozitare de la 16% la 20% şi a TVA de la 19% la 24 - 25% au început să prindă contururi tot mai îngrijorătoare, în condiţiile în care lideri ai Guvernării ca Vasile Blaga susţin că Ministerul Finanţelor discută cu FMI patru variante de creştere a veniturilor la bugetul de stat. Ministrul Finanţelor, Sebastian Vlădescu, i-a informat ieri pe membrii Guvernului că FMI a cerut reducerea cheltuielilor şi majorarea veniturilor inclusiv prin creşterea taxelor şi că deficitul bugetar din 2010 va depăşi 5,9% din PIB, Fondul putând accepta un deficit de 6,3-6,4%. Surse participante la negocierile cu FMI au declarat, marţi, că Fondul a propus majorarea TVA şi a cotei unice. Şeful delegaţiei FMI, Jeffrey Franks, a încercat să mimeze neimplicarea Fondului în politicile guvernamentale, atrăgând atenţia că informaţiile apărute în presă (cu privire la creşterea TVA şi a cotei unice - n.r.) nu sunt corecte. Pe de altă parte, Franks a mai spus că FMI se aşteaptă la o înrăutăţire a situaţiei fiscale până la sfârşitul acestui an şi de aceea este foarte important să se găsească cele mai bune soluţii pentru a nu crea dezechilibre mai mari decât cele care sunt deja pe partea fiscală în România, adăugînd că speră ca astăzi să fie cunoscute concluziile pentru rezolvarea situaţiei fiscale.

Şi în PDL se agită apele, discuţiile privind o eventuală remaniere a Guvernului condus de Emil Boc fiind tot mai frecvente, pe fondul lipsei de reacţie a Executivului în mijlocul crizei. Deputatul PDL Sever Voinescu scrie, pe blogul personal, că se impune o schimbare serioasă în Guvern. El susţine că ideea majorării taxelor, vehiculată la nivel de zvon nu are susţinători în partid, iar formaţiunea trebuie să se reconfigureze, gândindu-se la alegerile din 2012. Potrivit lui Voinescu, “un guvern care nu mai are alte solutii decât cresterea taxelor trebuie schimbat cu altul care are si alte solutii”. “Eu cred că în acest moment se impune o împrospătare a echipei de guvernare. Vremurile sunt extrem de grele, provocările reale, obiectivele sunt foarte serioase. De asemenea, şi conjunctura politică este destul de incertă. Nu este uşor să treci legi cu o majoritate atât de fragilă şi chiar volatilă, cum avem noi acum. Spun volatilă pentru că, din grupul independenţilor, după cum vedeţi, mulţi se întorc la PSD, mulţi se declară independenţi faţă de independenţi”, explică deputatul. Toate aceste semnale nu fac decât să confirme o bănuială mai veche a oamenilor politici, aceea că Traian Băsescu se pregăteşte să îi tragă preşul guvernării de sub picioare lui Emil Boc. La cum se prezintă acum lucrurile în PDL, Emil Boc riscă să piardă chiar şi şefia partidului, concidenţa analizei Guvernului cu alegerile PDL fiind mult prea mare.