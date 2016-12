Pălăvrăgind, spre zona euro

DRUM LUNG România mai are paşi de parcurs până la adoptarea euro, care trebuie realizată la momentul potrivit, iar până atunci trebuie să se concentreze pe reforme structurale, dar mai ales să evite greşelile privind politicile economice, întrucât corecţiile sunt dureroase, a declarat ieri şeful BNR, Mugur Isărescu. „Îndeplinim acum toate cele patru criterii macro de la Maastricht, dar marea provocare este să asigurăm stabilitatea lor în timp“, a spus Isărescu, la conferința „The Regional Finance and Investment Confernce for SouthEast“. Isărescu a vorbit și despre creșterea eficienței în sectoarele energiei și transporturilor, despre rezolvarea problemei şomajului la tineri, prin reforme în educaţie, și îmbunătăţirea absorbţiei fondurilor europene: „Corecţia greşelilor de politici este dureroasă, dificil de explicat şi de înţeles de către publicul larg. Aşa că nu faceţi greşeli, pentru că a le corecta devine dureros“. Guvernatorul s-a referit şi la riscurile geopolitice, respectiv la situaţiile din Grecia şi Ucraina, care pot influenţa deciziile investitorilor și, implicit, direcţia şi volumul fluxurilor de capital - „Asta poate determina fluctuații mai mari ale cursului de schimb pentru leu“.

SĂ INFORMĂM ROMÂNUL! La rândul său, premierul Victor Ponta a spus ieri că referendumul pentru intrarea în zona euro va fi organizat în 2017 sau 2018, dacă țara noastră va fi pregătită din punct de vedere tehnic pentru un asemenea proces: „După ce președintele Iohannis va organiza consultări cu Guvernul, cu Parlamentul, cu Banca Națională, cu sindicatele și cu patronatele, cu siguranță trebuie să facem un mic grup tehnic și un „to do list“, să stabilim clar ce pași avem de făcut“. El a adăugat că „românii sunt pro-Europa și vor fi și pro-euro, cu condiția să fie informați bine“ - „Stabilirea termenului de 1 iulie 2019 pentru aderarea la zona euro este ceva simbolic, ținând cont de faptul că România va deține președinția rotativă a Consiliului UE, în al doilea semestru al anului“.