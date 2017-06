Palestina, din nou pe harta turistică a lumii! Românii, pe locul 3 ca număr de vizitatori

Turismul în Palestina a crescut constant în ultimii doi ani după scăderea bruscă a numărului de vizitatori înregistrată după războiul din Fâșia Gaza din 2014, iar dacă trendul actual se menține în 2017, se speră că numărul de vizitatori va fi cel mai mare din ultimii ani, susține ministrul Turismului și Antichităților, Rula Ma'ayah. Mare parte din turismul în Palestina este unul religios, iar românii au fost în 2016 a treia nație din lume ca număr de turiști la locurile sfinte, dar în ultimul timp se încearcă și dezvoltarea ecoturismului, prin atracții precum drumețiile pe Masar Ibrahim sau Calea lui Avraam.

În Palestina, o țară despre care auzi imediat ce-i treci pragul că este sub ocupație, înconjurată de un zid de securitate israelian și plină de puncte de control, turismul reprezintă 14% din PIB. De asemenea, turismul aduce la bugetul Autorității Palestiniene 750 de milioane de dolari anual și asigură locuri de muncă pentru 28.000 de oameni, potrivit unor date puse la dispoziție de Ministerul Turismului și Antichităților. În prezent, există 8.500 de camere de hotel în Palestina, iar numărul de turiști a fost în 2016 de peste 2,3 milioane, mai mare decât în 2015 (2,2 milioane), dar mai mic decât în 2014 (2,5 milioane), când o parte substanțială din numărul de turiști s-a pierdut ca urmare a anulărilor de după ultimul război din Fâșia Gaza. "În prima jumătate a lui 2014 am avut o creștere de 4-5% a numărului de vizitatori, dar problema a fost după războiul din Gaza, când am avut anulări în proporție de 60% și acest lucru a continuat și în prima parte a lui 2015", a declarat ministrul Rula Ma'ayah într-un briefing pentru ziariștii români desfășurat săptămâna trecută la Bethleem.

Totuși, după doi ani în care a încercat să recupereze terenul pierdut, turismul în Palestina ar putea să revină în 2017 la unul dintre cele mai bune niveluri din ultimii ani. "De obicei după Crăciun avem o scădere a numărului de turiști care vin în Palestina, dar în acest an nu s-a întâmplat așa ceva. Dacă acest trend va continua până la sfârșitul anului, numărul de turiști va fi cel mai mare comparativ cu anii de până acum. Dar pentru noi contează nu doar numărul de turiști, ci și numărul de înnoptări și, din ce am văzut în anul 2017, avem o creștere din acest punct de vedere și asta este mai important pentru noi", a precizat ministrul palestinian.

Rula Ma'ayah susține totuși că, în continuare, oriunde merge, la conferințe sau la târgurile de turism, întrebarea pe care o aude cel mai des referitor la turismul în Palestina este cea privind siguranța vizitatorilor. "Oriunde mă duc aud întrebarea: „Este Palestina sigură pentru turiști?“. Și mereu răspunsul meu este „Da“. Nu vreau să spun că este cel mai sigur loc din lume, dar pot spune că este unul dintre cele mai sigure din lume, în ciuda problemelor cu care ne confruntăm, a faptului că ne aflăm sub ocupație. Și când oamenii mă întreabă cum este posibil acest lucru, le spun să verifice internetul, să verifice presa, dacă am avut vreo problemă cu turiștii care au vizitat Palestina. Dimpotrivă, palestinienilor le place să cunoască turiști din întreaga lume și, în timpul vizitei dvs., dacă mergeți pe stradă și v-ați pierdut de pildă, cineva se va oferi să vă ducă la hotel sau la grupul din faceți parte", a asigurat ministrul Turismului. Impresie confirmată de palestinienii din diverse locuri din Bethleem, Ramallah, Hebron sau Ierihon. Palestinienii sunt amabili și au un extraordinar simț al umorului, iar dacă nu mergi în taberele de refugiați sau nu cauți astfel de povești, nu te agasează cu dramele lor personale, pe care le poți întâlni, din nefericire, la tot pasul.

Românilor pare să le placă în Palestina și nu de puține ori am întâlnit grupuri de turiști în hoteluri sau de pelerini în locurile sfinte și lăcașele de cult din Ierusalim și Bethleem. Situația nu a stat însă întotdeauna așa, susține ministrul Turismului și Antichităților din Palestina. "Acum cinci-șase ani România nu era în topul națiunilor care vizitează Palestina, dar ne-am dorit să îmbunătățim acest lucru și am început să lucrăm din greu împreună cu sectorul privat din Palestina pentru a atrage mai mulți turiști. Anul trecut, România s-a aflat pe locul al treilea în topul naționalităților care vizitează Palestina", a spus Rula Ma'ayah. Numărul românilor care au vizitat Palestina s-a apropiat de 40.000 în 2016, fiind depășit doar de cel al americanilor (circa 90.000) și rușilor (peste 100.000).

Un număr de peste 25.000 de români au vizitat Bethleemul în 2017, dar cei care au rămas peste noapte în acest oraș au fost mult mai puțini, reprezentând doar 10% din numărul total al înnoptărilor. Asta înseamnă că, deși vizitează locurile sfinte în număr mare, cei mai mulți dintre români nu-și petrec nopțile în hoteluri din Palestina, ci în cele din Israel. Astfel se face românii nu se află nici măcar în top zece din punctul de vedere al numărului de înnoptări din 2016, unul în care Slovacia se clasează pe ultimul loc, cu circa de 15.000 de înnoptări.

Totuși, ministrul Turismului din Palestina spune că se înregistrează un progres și din acest punct de vedere și că tot mai multe firme din România intră direct în contact cu tour-operatorii palestinieni, ceea ce înseamnă o creștere a numărului de nopți petrecute în hotelurile locale.

Biserica Nașterii Domnului, Grota Laptelui (locul unde tradiția spune că Maica Domnului l-a alăptat pe pruncul Iisus în timp ce se ascundea de soldații lui Irod), Câmpul Păstorilor (unde se spune că îngerul Domnului le-a adus păstorilor vestea nașterii lui Iisus), Mănăstirea Sf. Sava, construită în stâncă în secolul al V-lea și unde se menține modul de viață de pe vremea lui Constantin, sunt tot atâtea lăcașe din Bethleem sau din împrejurimi care nu duc lipsă de turiști creștini pe toată perioada anului.

La fel de pline de turiști și credincioși sunt și locurile sfinte din Ierusalim, precum Biserica Sfântului Mormânt, locul morții și învierii lui Iisus, cel mai sfânt altar pentru creștinii din întreaga lume, Drumul Crucii, cu cele 14 opriri ale Mântuitorului, dintre care ultimele cinci în Biserica Sfântului Mormânt, Muntele Măslinilor, Mormântul Maicii Domnului sau Grădina Ghetsimani, locul în care Iisus și-ar fi petrecut ultima noapte și unde se află cei mai vechi măslini din lume (aici s-a construit în anii 1919-1924 și Biserica Tuturor Națiunilor, considerată acum una dintre cele mai frumoase din Ierusalim).

Tot în Ierusalim se află și Moscheea Al-Aqsa, al treilea cel mai sfânt altar al musulmanilor după Kaaba din Mecca și Moscheea Profetului din Medina, construită în secolul al VIII-lea și reconstruită de cel puțin șase ori. Complexul, aflat în custodia Iordaniei, se întinde pe o cincime din orașul vechi și are o suprafață de 140.000 mp și include și Domul Stâncii, care marchează locul în care, conform credinței musulmane, profetul Mahomed s-a înălțat la cer după călătoria de o noapte de la Mecca la Ierusalim. În Domul Stâncii se află cel mai vechi și mai frumos altar musulman din lume, iar cupola placată cu aur reflectă lumina.

Sunt tot atâtea motive pentru care turismul religios este unul înfloritor în Israel și Palestina, deși miza pentru Autoritatea Palestiniană și oamenii de afaceri este să-i facă pe turiști să înnopteze în hotelurile și orașele palestiniene. Pentru a oferi atracții suplimentare turiștilor, autoritățile din Palestina încearcă să dezvolte, de pildă, ecoturismul, pentru a valorifica relieful natural al acestui pământ arid, dar încărcat de istorie. Ministerul Turismului și Antichităților a organizat anul trecut prima conferință dedicată ecoturismului din Palestina, la care au participat toți actorii importanți din sectoarele guvernamental și privat, în intenția de a valorifica cererea în creștere pentru tipul acesta de turism atât intern, cât și din partea vizitatorilor străini. Printre priorități - dezvoltarea turismului în zone marginalizate și creșterea perioadei petrecute de turiști în astfel de zone, precum și a sumelor de bani atrase la nivel local prin activități sustenabile.