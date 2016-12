Palm Beach Mamaia, primul hotel de cinci stele declasificat de Ministerul Turismului

În staţiunea Mamaia a căzut o stea. Nu este vorba de vreun fenomen astronomic, ci de declasificarea unui hotel. Prima unitate hotelieră căreia i-a fost coborît nivelul de clasificare este Palm Beach, care a fost declasificată de Ministerul Turismului de la 5, la 4 stele. Palm Beach este prima unitate de cinci stele din România căreia i-a fost coborît nivelul de clasificare. „În urma unui control întreprins în data de 3 iunie de către reprezentanţii Direcţiei Generale de Control şi Protecţie a Turiştilor din Ministerul Turismului, hotelul Palm Beach din Mamaia a fost declasificat de la cinci, la patru stele pentru nerespectarea prevederilor legale privind criteriile minime de clasificare a structurilor de cazare”, au declarat reprezentanţii Ministerului Turismului. Potrivit deciziei Ministerului, hotelului îi lipsea sistemul de trezire a clienţilor, obligatoriu pentru o unitate de cinci stele, nu beneficia de serviciul de birou, reprezentat de prezenţa în fiecare cameră a unei mape, cu pix şi hîrtie, şi îi lipseau, de asemenea, spaţiile pentru vînzarea diverselor produse. Reprezentanţii ministerului au mai constatat că unitatea era deficitară şi în ceea ce priveşte personalul, la Palm Beach neexistînd nici portar, nici angajat care să care bagajele turiştilor. „În plus, am găsit mizerie şi dezordine într-o curte interioară a hotelului, unde erau depozitate resturi menajere şi nemenajere”, au adăugat reprezentanţii ministerului. Unitatea are 50 de camere, două săli de conferinţe, piscină şi un restaurant de 350 de locuri. Palm Beach era unul din cele patru hoteluri de cinci stele din staţiunea Mamaia, alături de Rex, Vega şi Mamaia. În afară de acestea, pe litoralul românesc mai există un singur hotel de cinci stele, Saturn, deschis în 2007, în staţiunea căreia îi poartă numele. Palm Beach se află în proprietatea omului de afaceri libanez Charbel Maroun, a cărui principală afacere în România este plasată în afara turismului, firmele deţinute de el fiind specializate în efectuarea de lucrări de reparaţii şi agenturare de nave. La aflarea veştii că hotelul său a fost declasificat, Charbel Maroun, consul onorific al Libanului la Constanţa, a declarat că decizia Ministerului este o aberaţie, pentru că „legea e făcută pentru toată lumea şi este imparţială. „Spre exemplu, hotelul Mamaia, de cinci stele, unde Ministerul Turismului este acţionar şi care trebuie să fie un exemplu, nu are lift pentru turişti. Un alt exemplu este hotelul Rex, tot de cinci stele, care nu are grup electrogen. Atunci, de ce pentru unii mumă, iar pentru alţii, ciumă? Cred că Ministerul Turismului a venit cu ceva premeditat”, a declarat proprietarul hotelului Palm Beach. El a adăugat că va da în judecată Ministerul Turismului pentru declasificare abuzivă. „Le-am cerut o lună pentru remediarea deficienţelor, dar nici măcar nu au vrut să stea de vorbă”, a spus Charbel Maroun. El a adăugat că departamentul de control al ministerului a reclamat absenţa liftului pentru personal, obligatoriu pentru un hotel de cinci stele cu mai mult de 50 de camere. „Noi avem 50 de camere şi le-am spus că renunţ la o cameră şi astfel nu mai avem nevoie de lift pentru personal. Ei au mai spus că avem nevoie de grup electrogen şi le-am spus că voi cumpăra. Au mai solicitat sistem de trezire, deşi noi avem trezire de la recepţie, sau cu ajutorul televizorului, dar ei voiau sistem electronic de trezire. Le-am spus că, dacă e obligatoriu, voi cumpăra şi acest sistem. Dar toate au fost în zadar\", a continuat Maroun. El a precizat că o altă solicitare a Ministerului Turismului, respectiv existenţa unui spaţiu comercial, este în curs de amenajare.