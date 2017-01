Palme d'Or pentru britanicul Ken Loach

Se ştie, deja, că palmaresul Festivalului de film de la Cannes din acest an a fost o imensă surpriză pentru toţi participanţii. Dar, cred că cea mai mare surpriză a avut-o Ken Loach, autorul filmului "The Wind That Shakes The Barley", pe care nimeni nu l-a văzut în fruntea palmaresului, poate şi datorită delicatei probleme abordate: cea a independenţei întregii Irlande. Ken Loach se apără puţin vizavi de cei care privesc astfel filmul: "Nu aş spune că este antibritanic. Aş prefera ca spectatorii să urmărească personajele mele fără a lua în calcul naţionalitatea lor... Să ne opunem erorilor şi violenţelor perpetuate de conducătorii noştri este o obligaţie, nu un demers antipatriotic". Regizorul britanic face o diferenţiere clară între hotărîrile conducătorilor poliţiei şi voinţa populaţiei, problemă de actualitate în orice colţ al lumii de astăzi. Scenariul a fost bine pus la punct, iar personajele sînt autentice. Echilibrul dintre un adevăr istoric şi sentimentul contemporan, real, a fost una dintre preocupările lui Loach, dar, în final, şi-a dat seama că este prea complicat să reconstitui cu precizie trecutul şi a încercat măcar să se apropie cît mai mult de realităţile epocii şi să evite clişeele. Povestea este plasată de scenaristul Paul Laverty în Irlanda anului 1920. Ţăranii se unesc pentru a forma o armată de voluntari spre a lupta împotriva trupelor engleze. Damien şi Teddy, fraţi, se angajează în războiul pentru libertate din dragoste pentru ţara lor. La un moment dat, pentru a evita vărsarea de sînge, cele două părţi în conflict sînt de acord să semneze un tratat de pace, moment care împarte Irlanda în două cu consecinţele pe care le cunoaştem. Cei doi fraţi devin inamici: unul este pentru pace, celălalt pentru lupta armată pînă la cucerirea independenţei. Un război civil ia locul celui promis de englezi dacă nu se semnează acordul. Un moment de răscruce în istoria însîngerată a Irlandei, moment care şi în ziua de azi continuă să facă victime, mai ales în rîndul populaţiei. Chiar dacă violenţele s-au estompat, oamenii îşi amintesc totul, iar în locul unde a filmat, Loach a fost surprins să vadă că locuitorii cunoşteau numele personajelor scenaristului Laverty, iar cei mai în vîrstă aveau multe de povestit pe această temă. Cu evenimente şi date precise...