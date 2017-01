Palmierii şi-au reluat locurile din Constanţa şi Mamaia

Echipele de lucru ale Direcţiei Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Constanţa au finalizat ieri operaţiunea de mutare a celor 181 de palmieri din sere, la amplasamentele de vară din Mamaia (piaţete, intrarea în staţiune şi faleză) şi Constanţa (bd. Ştefan cel Mare). Primii 40 de palmieri au fost duşi în Mamaia pe 24 aprilie, graţie temperaturilor ridicate înregistrate în acea perioadă. Palmierii au fost depozitaţi în perioada sezonului rece în sere, unde le-a fost asigurată o temperatură de 12-14 grade Celsius şi le-au fost administrate tratamente fitosanitare. Palmierii, aduşi din Grecia în urmă cu cinci ani, au fost plantaţi în Mamaia şi Constanţa, după ce au fost puşi, în prealabil, în vase speciale mult mai mari decît cele folosite anul trecut, care conţin pămînt îmbogăţit cu minerale. Acest lucru se impune pentru a uşura munca echipelor de lucru şi pentru a asigura plantelor exotice substanţele nutritive de care au nevoie şi în perioada verii. Directorul Direcţiei Gospodărire Comunală, Dorina Tolea, a declarat că, în paralel, echipele de lucru ale Primăriei au continuat lucrările de înfrumuseţare a staţiunii Mamaia prin pavarea aleii de promenadă cuprinse între zona Castel şi Hotel Bucureşti. “În plus, executăm lucrări curente de întreţinere a staţiunii: văruirea arborilor, tunderea gazonului şi a gardului viu, pregătirea terenului pentru plantarea florilor şi igienizarea spaţiilor verzi şi a perimetrelor cuprinse între hoteluri”, a declarat Tolea.

Ea a adăugat că la începutul săptămînii viitoare, va fi demarată etapa a doua a campaniei de plantare a florilor din municipiul Constanţa. “În staţiunea Mamaia, vom începe plantarea florilor abia după 20 mai, cînd expiră termenul în care se poate contesta decizia instanţei cu privire la taxele speciale ale municipalităţii. Nu putem planta florile pînă cînd nu sîntem siguri că le şi putem iriga”, a mai spus directorul Direcţiei Gospodărire Comunală. În total, în Mamaia şi Constanţa urmează să fie plantate 250.000 de fire de flori din mai multe specii, care rezistă pînă la sfîrşitul sezonului estival: petunia, tagetes, ageratum, cana indica, calistefus şi salvia. Costurile campaniei de plantare a florilor se ridică la două miliarde lei. “În acelaşi timp, am demarat şi procedura pentru închirierea utilajelor necesare dragării Lacului Tăbăcăriei, astfel încît să obţinem o apă cît mai curată pentru irigarea spaţiilor verzi din oraş. Ne dorim ca în cel mai scurt timp să putem pune în funcţiune şi sistemul de irigaţii din Mamaia, pentru ca astfel să ne putem proteja investiţia pe care am făcut-o în acest an şi în anii trecuţi, prin achiziţionarea şi plantarea materialului dendrologic”, a adăugat Dorina Tolea. Ea a anunţat că a fost organizată, la începutul acestei luni, licitaţia pentru achiziţionarea materialelor necesare pentru amenajarea mini-grădinilor decorative în staţiunea Mamaia: arbori şi arbuşti coniferi, plante decorative şi marmură spartă. “Amenajarea grădinilor va începe abia la sfîrşitul lunii în curs, pentru că trebuie să aşteptăm trecerea termenelor legale după licitaţie”, a precizat Tolea. Mini-grădinile vor fi formate din aranjamente florale şi arbuşti din specii decorative răşinoase. Valoarea acestui proiect, care reprezintă o premieră pentru staţiune, va fi de opt miliarde lei.