Pământurile primarului Cati, amanetate la Eolica

În spatele disputelor de la Cogealac, dintre opt consilieri locali, pe de-o parte, şi şapte aleşi în frunte cu primarul comunei, Hristu Cati, pe de altă parte, se află dispute mai vechi pe tema eolienelor. Consilierii care îl acuză pe primar de ilegalităţi au spus, printre altele, că în „afacerile” primarului este implicată şi „Eolica Dobrogea SRL”, despre care spun că este favorizată în mod suspect de Hristu Cati, în detrimentul firmei cehe CEZ. Ei spun că firma l-a „sponsorizat” în campania electorală pe actualul primar cu 1 milion de lei. În ediţia precedentă a cotidianului Telegraf am relatat pe larg afirmaţiile lui Ion Butcaru, un fost apropiat al primarului, care a povestit cum a fost mituit electoratul din comună cu bani despre care consilierii spun că provin de la Eolica. Pe teritoriul comunei, „Eolica Dobrogea SRL” este în concurenţă cu Tomis Team, o firmă subcontractoare a marii companii de origine cehă, CEZ România, care are deja ridicate turbine în comuna vecină, Fântânele, şi are în derulare un astfel de proiect şi în Cogealac. Însă CEZ nu este agreată de Cati Hristu. Motivul? Cati spune că nu are nicio legătură oneroasă cu Eolica şi că doar a dat curs principiului „primul sosit, primul servit”, în condiţiile în care „Eolica Dobrogea SRL” ar fi cerut prima autorizaţii, din 2007. Cât despre acuzele de mită electorală aduse de consilierii opozanţi şi despre faptul că Eolica ar fi contribuit la mituirea oamenilor, primarul neagă informaţiile: „Eu vorbesc pe hârtii şi pe lege. Să demonstreze cu hârtii afirmaţiile”.

De cealaltă parte, aleşii admit că „Eolica Dobrogea SRL” a contactat administraţia înaintea CEZ, dar firma nu cerea să execute lucrări energetice, ci se angaja să realizeze doar drumuri de exploatare. Fostul edil, Ion Soare, spune că acea hotărâre a fost aprobată „doar din principiu” şi „a fost de bună credinţă”. „Acest vot nu a fost acordat preferenţial, doar că firma nu s-a apucat de lucrări din motive mai puţin cunoscute de mine”, a declarat Soare, adăugând că firmele de eoliene obţin mai întâi avizele necesare, încheie contracte cu oamenii şi apoi iau legătura cu autorităţile. „Eolica abia acum încheie contractele cu oamenii, în schimb are avizul Primăriei. CEZ are toate autorizaţiile şi nu are avizul Primăriei Cogealac”, spune consilierul local Cornelia Pîndichi. Consilierii spun că „Eolica Dobrogea SRL” a procedat tocmai invers. „În 2008, la a doua şedinţă de CL de la numirea lui Cati ca primar, a venit Corneliu Dică şi ne-a prezentat proiectul Eolica privind eolienele. Eolica i-a dat lui Cati 200.000 de euro. El are pământurile amanetate către Eolica, cu acte încheiate la notarul din localitatea Ovidiu. Dacă nu merge pe mâna Eolica, îl bagă la puşcărie”, a susţinut consilierul local Constantin Stere.