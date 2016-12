Pambuccian vrea un Parlament virtual

Liderul grupului parlamentar al minorităţilor naţionale altele decât cea maghiară, deputatul Varujan Pambuccian, a propus, ieri, în Biroul Permanent al Camerei, constituirea un Parlament virtual pentru a fi reduse cheltuielile: “Probabil, pentru România este mult prea devreme, dar cine ştie. Gândiţi-vă cât de multe cheltuieli s-ar putea reduce în felul acesta. (…) Cred că am putea vorbi de 70 - 80% reduceri dacă am face aşa ceva”. El a adăugat că ar fi un lucru bun şi pentru economia timpului personal al parlamentarilor şi ar fi mult mai rapidă chiar şi comunicarea. Deputatul susţine că a făcut o astfel de propunere pentru că iniţiativele sale au reuşit în două feluri – “fie imediat, fie după foarte mult timp insistând asupra lor”. Pambuccian a precizat că în Biroul Permanent a fost susţinut de social-democratul Adrian Năstase, care, după cum afirmă secretarul Camerei Deputaţilor Valeriu Zgonea, ar fi propus ca “parlamentarii să intre în concediu timp de şapte luni”. (A.M.)