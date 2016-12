Pamela Anderson a fost abuzată sexual

Chiar dacă nu mai surprinde prin fizic, Pamela Anderson continuă să şocheze. De această dată, a făcut dezvăluiri greu de digerat. Actriţa şi fosta vedetă ”Playboy” a mărturisit că a fost victima abuzului sexual din copilărie. ”Nu am avut o copilărie uşoară. În ciuda faptului că am avut părinţi iubitori, am fost molestată de la vârsta de 6 ani, de o bonă”, şi-a început diva de 46 de ani mărturisirea. Şase ani mai târziu, cea care avea să devină star în serialul ”Baywatch” a avut prima experienţă heterosexuală, când un joc cu o cunoştinţă a mers prea departe. ”Am fost în casa iubitului unei prietene şi fratele lui mai mare s-a hotărât să mă înveţe să joc table, ceea ce a condus la un masaj pe spate, iar mai apoi într-un viol. El avea 25 de ani, eu 12. Mai târziu, un iubit a decis că ar fi nostim să fiu violată în grup de şase prieteni”, a mărturisit actriţa.

Pamela Anderson a recunoscut că îşi dorea să moară, însă a fost salvată de dragostea ei pentru animale, care a ajutat-o să se vindece, până la venirea pe lume a fiilor ei. ”Iubirea mea pentru animale m-a salvat, a venit în mod natural”, a mai spus Pamela Anderson.