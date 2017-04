Pamela Anderson oferă amănunte despre relația ei cu Julian Assange

Pamela Anderson a vorbit despre relația ei cu Julian Assange, care a înflorit după ce actrița i-a adus mâncare vegetariană la Ambasada Ecuadorului, unde acesta se ascunde de autoritățile suedeze, informează The Telegraph. Deși vedeta nu a vrut să dezvăluie prea multe despre natura relației ei cu fugarul, ea a povestit pentru revista People: "Julian încearcă să elibereze lumea educând-o. Este o luptă romantică — Îl iubesc pentru asta". "Am înțeles că 'relația' noastră și curiozitatea ce o înconjoară ar putea aduce în atenție situația sa. Acest lucru este bun, dar as prefera să nu intru în detalii private. Să spunem că toată lumea merită dragoste", a precizat fosta vedetă din Baywatch. Actrița a descris relația sa cu Assange drept una "provocatoare" și a subliniat că se bucură de conversațiile profunde pe care le au împreună. "Este un profesor foarte bun. Julian este unul dintre favoriții mei. Este un refugiat. El este poate cel mai faimos refugiat al timpurilor noastre, celebru pentru că este persecutat", a declarat Anderson, mărturisind totodată că este "foarte preocupată de bunăstarea și siguranța" fondatorului WikiLeaks.