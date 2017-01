Pamela Anderson s-a căsătorit cu Kid Rock

Actriţa Pamela Anderson s-a căsătorit, sîmbătă, cu Kid Rock, pe un yacht lîngă staţiunea St. Tropez, de pe Riviera franceză. Fostul star din "Baywatch", în vîrstă de 39 de ani şi cîntăreţul american Kid Rock, cu patru ani mai tînăr, s-au logodit prima oară în 2002, dar s-au despărţit după puţină vreme. Aceasta este a doua căsătorie pentru Pamela Anderson, care a mai fost măritată cu Tommy Lee şi prima pentru Kid Rock. Cuplul are de gînd să repete ceremonia. "Mă voi căsători de mai mult ori cu el. Trebuie să o facem şi la Malibu, şi la Detroit, şi la Nashville", a spus Pamela Anderson într-o conferinţă de presă pe 26 iulie.

Fostul model Playboy şi-a anunţat logodna cu Kid Rock, pe numele său real Robert Ritchie, pe site-ul ei, săptămîna trecută. "Da, în sfîrşit mă recăsătoresc! Sînt îndrăgostită, sînt fericită", a scris vedeta pe www.pamelaanderson.com. Pamela Anderson şi Kid Rock au început să iasă împreună în 2001. S-au logodit în aprilie 2002, la Las Vegas, dar s-au despărţit în decurs de un an. La începutul acestei luni s-au reîntîlnit pe yacht-ul unui prieten comun la Saint-Tropez şi au reluat relaţia, conform revistei citate. Actriţa are doi fii, Brandon, de 10 ani şi Dylan, în vîrstă de 8 ani, cu fostul ei soţ, Tommy Lee, cu care a fost căsătorită din 1995 pînă în 1998. La rîndul lui, Kid Rock are un băiat de 16 ani, Robert James Ritchie Jr.