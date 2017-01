Pamela Anderson susţine închiderea parcurilor SeaWorld

Actriţa americană Pamela Anderson le-a cerut directorilor companiei SeaWorld să închidă aceste parcuri de distracţii acvatice, după ce unul dintre angajaţii parcului din Orlando, statul Florida, a fost ucis de o orcă, în luna februarie. Dresoarea Dawn Brancheau, în vârstă de 40 de ani, a fost ucisă de orca Tilikum, în timpul unui spectacol la complexul SeaWorld din Orlando. Dresoarea a alunecat mai întâi în delfinariu, unde a fost apoi atacată de orcă. “Aparent, ea a alunecat sau a căzut. A fost atacată într-un mod fatal de către animal. A fost o moarte accidentală, o moarte tragică”, a declarat Jim Solomons, unul dintre anchetatorii cazului. Cu toate acestea, martorii, citaţi de canalele de televiziune, au relatat că balena Tilikum a atacat-o pe femeie când aceasta nu era în apă şi a prins-o de talie, între fălcile sale, de pe marginea acvariului. Actorul american Matt Damon şi prezentatorul de televiziune Bob Barker au cerut, la puţin timp după această tragedie, ca aceste parcuri acvatice să fie închise. Pamela Anderson, o înfocată susţinătoare a drepturilor animalelor, s-a alăturat acestui curent de opinie şi a declarat că balenele nu ar trebui ţinute în captivitate.

Tilikum, care înseamnă “prieten” în limba indiană Chinook, este un mascul de 30 de ani şi, totodată, una dintre vedetele de SeaWorld Shamu Stadium, care organizează spectacole cu delfini, foci şi aceste orci puternice, care pot avea până la opt metri lungime şi o greutate de şapte tone. Orca Tilikum, care este la delfinariul din Orlando din anul 1992, a fost implicată deja în două accidente grave, potrivit unei societăţi pentru protecţia animalelor, The Humane Society of the United States. În 1991, atunci când era în grija parcului acvatic canadian Sealand of the Pacific, aceasta, împreună cu alte două orci, au înecat un dresor tânăr, ţinându-l în gură sub apă, în faţa spectatorilor îngroziţi. În 1999, în Florida, un bărbat care, aparent, intrase noaptea în parc pentru a înota în acvariu, a fost găsit mort, rănile de pe corpul acestuia indicând că animalul l-ar fi lovit de zidurile piscinei, potrivit The Human Society. Orcile sau balenele ucigaşe sunt foarte buni vânători şi se hrănesc, printre altele, cu foci şi lei de mare. Când se află în libertate, acestea nu atacă, în general, omul.