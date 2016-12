„Pân’ la Dumnezeu, te bate stareţu’ ”

Un nou scandal deranjează liniştea din sânul Bisericii Ortodoxe Române. Imagini filmate cu stareţul Mănăstirii Basarabi care bate un bătrân au ieşit la suprafaţă la aproximativ două luni de la incident. Victima este lovită cu sălbăticie cu palmele şi cu picioarele, abia reuşind să scape din mâinile preotului. Poliţia din Basarabi spune că omul lucra ca zilier la mânăstire şi nu a putut fi identificat, nefiind din localitate.

STAREŢUL AR FI VICTIMA UNEI CONSPIRAŢII. Când i-a fost arătat filmul, reacţia stareţului a fost surprinzătoare. \"Ceva nu e în regulă cu filmuleţul ăla, că şi eu am rămas foarte surprins şi, culmea, că este chiar lângă peretele bisericii filmat, dacă vă uitaţi în stânga dumneavoastră, de pe alee. Deci chiar aşa prost nu este nimeni ca să bată pe cineva de faţă cu alţii. Faptul că scrie acolo că l-am prins de păr... Eu vă spun un lucru, omul ăla nici nu are păr. Al doilea lucru, foarte rar port cămăşi. Eu de obicei port tricou fără mâneci dacă sunt civil\", a declarat Teotim Popa. În asentimentul părintelui sunt şi cei care lucrează la mănăstire care susţin că nu a avut loc niciun incident. \"Eu sunt aici din ianuarie şi până acum nu am asistat la vreun scandal în incinta mănăstirii\", a spus Florica Cimpoi. Potrivit femeii, dacă există un film cu părintele bătând pe cineva, el sigur este trucat de un preot proaspăt plecat din mănăstire care încearcă să facă rău stareţului. \"Imaginile sunt trucate. Sigur este implicat părintele Iustinian care, înainte să plece, a ameninţat că stareţul nostru va ajunge la televizor\", a mai spus Cimpoi.

O NOUĂ POSIBILĂ VICTIMĂ A LUI TEOTIM. Aflate sub efectul pixelului albastru sau nu, imaginile nu surprind singura ieşire violentă a lui Teotim Popa, după cum susţin părinţii unei posibile noi victime a stareţului. Adrian Stancu este numele unui tânăr de 34 de ani, din Murfatlar care, după spusele părinţilor lui, a fost bătut de stareţ în urmă cu o lună şi jumătate. \"Copilul nostru a venit plin de sânge acasă şi ne-a spus că l-a bătut Teotim. Nici acum nu şi-a revenit. Nu ştiu ce s-a întâmplat, de ce l-a bătut. Dar Adrian mi-a spus că nu a dat înapoi ca să se apere. În primul rând că fiul meu e foarte credincios şi, în al doilea rând, el a fost prieten bun cu părintele, ajutându-l şi la ridicarea mănăstirii\" a declarat mama tânărului, Angela Stancu. Ea a mai spus că fiul ei nu a dorit să depună plângere împotriva stareţului, fiindu-i frică de acesta.

ENORIAŞII SUNT ÎMPĂRŢIŢI ÎN DOUĂ TABERE. Atât părinţii lui Adrian Stancu, cât şi alţi săteni care au preferat să rămână anonimi au povestit că stareţul are o fire violentă, lovind de-a lungul timpului mai multe persoane. „Pân’ la Dumnezeu, te bate stareţu’”, a declarat, oftând, un bătrân. Opinia acestora a fost combătută de alţi enoriaşi care au rămas surprinşi că părintele Teotim ar fi putut bate mai mulţi oameni. \"Părintele este bun, un om cu har, care a ajutat mulţi credincioşi de-a lungul timpului\", a spus Dorina. De asemenea, o bătrână a povestit printre lacrimi cum stareţul a ridicat aproape singur mănăstirea. \"El a ridicat aproape de unul singur mănăstirea, mâncând pâine cu ceapă şi dormind noaptea în maşină ca să păzească materialele\", a zis Maria Păpoi. Arhiepiscopia Tomisului a dispus suspendarea temporară a stareţului din slujire, acesta urmând a fi judecat de Consistoriul monahal (tribunalul bisericesc care analizează abaterile disciplinare ale călugărilor - n.r.).