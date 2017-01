Pe scena Teatrului pentru Copii și Tineret „Căluțul de mare” are loc mâine, de la ora 11.00, un spectacol în premieră absolută, ce are în distribuţie actori profesionişti şi copii. Piesa la care accesul publicului de la malul mării va fi liber se numește „Până când ne vom revedea”, este pusă în scenă de regizorul constănţean Tiberiu Roşu și are la bază poveşti scrise de copii.

Întregul eveniment se înscrie în cadrul proiectului „Vreau să-ți spun povestea mea” și a debutat cu un concurs de poveşti scrise de copii cu boli cronice, primele lucrări clasate constituind baza scenariului piesei de teatru. Pentru micii scriitori, transpunerea pe scenă a lucrărilor proprii, posibilitatea de a avea un rol în propriile poveşti sau faptul că sunt spectatorii lor reprezintă un eveniment cu impact emoţional pozitiv.

Acțiunea se derulează cu sprijinul Fundației pentru Comunitate și MOL România, iar artiștii implicați sunt: regizorul Tiberiu Roșu, actorii Dana Manolache, Graţian Prisăcariu şi coregrafa Geta Răvdan. Organizaţiile partenere sunt World Vision România (Biroul Zonal Constanţa) şi Asociaţia Civicum Voluntaris, evenimentul fiind realizat prin Programul MOL pentru Sănătatea Copiilor.