Până când poți depune cerere pentru debranșarea de la RADET

19:16:15 / 29 August 2015

am dorit sa debransam o scara de bloc

Nu vreau sa intru in polemici inutile pe acest subiect. Eu am incercat sa debransez o scara intreaga de bloc anul acesta. Am intocmit un dosar de debransare , l-am depus la Radet , completate toate anexele , tabele cu vecinii de pe scara , inclusiv cu cei de la scara vecina,( asa au cerut cei de la Radet, deoarece avem un perete comun) semnate si stampilate de presedintele de asociatie. Surpriza a fost cand am primit aviz negativ , invocand niste aberatii , ca documentatia este incompleta ca nu am completat anexa 7. Am discutat telefonic cu cei de la Radet , dorind sa stiu cam de afirma ca anexa 7 nu este completata. Mi-a confirmat ca anexa 7 este completata , dar nu s-a ocupat ea de dosarul meu, iar persoana respectiva este in concediu. Dupa 18 august , am sunat vreo 3 zile la sectia Nord de productie de la Trocadero , dar telefonul era deranjat . Am facut o ultima contestatie la directorul Radet in legatura cu aberatiile din motivarea avizului nefavorabil , dar mari asteptari nu am. Chiar le-am scris ca nu doresc sa ne ia banii de debransare , ca oricum scara se va debransa ca vor ei sau nu. Ptr. ,, Caldurosu" poate nu stie ca pretul la gaze s-a majorat si ptr. producatorii de energie termica. Deja cei de la Radet Bucuresti solicitau majorarea pretului la giga . Poate cazanele de la CET Constanta functioneaza cu pacura si nu cu gaz metan ???