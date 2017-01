Până când ține gerul?

Frigul din ultima perioadă a fost atât de tăios încât până și lacul Tăbăcărie a înghețat bocnă, transformându-se într-un imens patinoar. Nu este, însă, un fenomen rar. Trebuie menţionat faptul că lacul Tăbăcărie are apă dulce, aşa că nu este prima dată când îngheaţă.

ATENȚIE, CRAPĂ GHEAȚA!

Atenție! Nimeni nu trebuie să se aventureze pe lac, pentru că stratul de gheață poate să cedeze în orice moment. Dacă ieri am avut parte, la Constanța, de un ger asemeni celui de la Polul Nord, cu cod galben de vânt și minime de până la -15 grade C, iarna continuă să-și arate cea mai urâtă față. Gerul năpraznic va continua și astăzi să înghețe tot ce întâlnește în cale în România, mai ales dimineața și noaptea, în special în zona Transilvaniei, unde temperaturile vor coborî la -30 de grade C, potrivit meteorologilor de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). La Constanța, temperaturile maxime vor fi cuprinse între -11 și -6 grade, iar cele minime între -16 și -8 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare. Izolat, noaptea și dimineața, vor fi condiții de ceață, asociate cu depuneri de chiciură. Mâine, valorile termice vor crește și se vor apropia de normalul termic pentru această dată. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -3 și 1 grad C, iar cele minime între -7 și -2 grade C. Cerul va fi variabil, mai mult noros începând din cursul după-amiezei, când local va ninge. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare. Reamintim că ANM a emis luni, 5 ianuarie, o informare meteo de ger și intensificări ale vântului, care a intrat în vigoare din 6 ianuarie și va expira mâine, la ora 10.00. În intervalul menționat, vremea se anunță deosebit de rece, geroasă mai ales în cursul nopților și al dimineților, în toată țara. Temperaturile minime vor coborî frecvent sub -15 grade C, iar izolat chiar sub -25 grade C. De asemenea, maximele diurne vor fi preponderent negative și se vor încadra, în general, între -10 și 0 grade C. Sâmbătă, 10 ianuarie, vremea va continua să se încălzească în toată țara. La Constanța, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 și 5 grade, iar cele minime între -4 și 0 grade C. În această zi, cerul se va înnora treptat și, local, vor fi precipitații mixte, favorizând depunerea de polei. Vântul va sufla slab și moderat.