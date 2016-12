Aflat undeva prin Alba-Iulia, secretarul general al PNL, Eduard Hellvig, a declarat, ieri, că garantează că USL va exista până în 2016, iar după viitoarele alegeri parlamentare, la care, din raţiuni tactice, PNL şi PSD ar putea merge separat, este posibilă o nouă guvernare formată din cele două partide. „Mi-aduc aminte că în 2011 toată lumea spunea că USL nu va exista pentru că nu au cum să stea la masă două partide care au ideologii complet diferite. Am reuşit să facem USL, am spus că vom merge împreună atât la locale, cât şi la generale, cât şi la prezidenţiale şi le vom câştiga pe toate. Am mers la locale împreună, am reuşit să dăm jos un guvern, am mers şi la parlamentare şi vă garantez că, până în 2016, USL va exista\". El şi-a exprimat încrederea că USL va câştiga alegerile prezidenţiale de anul viitor, iar până la scrutinul din 2016 PNL şi PSD se vor consolida ca „partide foarte puternice, pe dreapta şi pe stânga“.

MIŞCAREA… NESEMNIFICATIVĂ Întrebat dacă Mişcarea Populară (fundaţia băsesciană ce aspiră la statutul de partid) ar putea pune probleme PNL pe segmentul de electorat de dreapta, Hellvig a răspuns că „nu are cum să rupă din voturile dreptei“ la alegerile europarlamentare, pentru că, în primul rând, nu există ca organism. El a precizat că ţinta partidului este să obţină minimum 25% la acest scrutin, iar dacă acest obiectiv strategic nu este atins la europarlamentare, va răspunde cu funcţia de secretar general. PNL. Hellvig a arătat că, de fapt, „europarlamentarele, sub o formă sau alta, trebuie să aducă o cristalizare a mediului politic şi de fiecare dată electoratul român a dat dovadă de foarte multă înţelepciune, chiar dacă de multe ori politicienii au senzaţia că electorii nu înţeleg. Electorii înţeleg foarte bine ce se întâmplă în spaţiul public şi de fiecare dată ştiu să-şi aleagă priorităţile electorale. Ca atare, nu putem vorbi de un competitor pentru PNL, ceea ce se întâmplă cu structurile acestea mici care sunt fundaţii şi care se constituie în partide politice\".