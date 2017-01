„Până la confiscarea sediului Antenei 3 mai este un drum lung de parcurs”

Până la confiscarea imobilului în care se află sediul postului Antena 3 mai este un drum lung de parcurs, a declarat, ieri, avocata familiei Voiculescu, Maria Vasii, la ieșire din sediul DNA, unde reprezentanții legali ai clădirii respective au fost citați pentru a li se comunica sechestrul asigurător. Ea a precizat că s-a luat o singură măsură de sechestru cu privire la un bun determinat, confirmând că este vorba de imobilul din str. București - Ploiești nr. 25-27, dar că asta nu înseamnă că se închide postul Antena 3. „Este doar indisponibilizat. Am promovat deja contestație la executare, care se află pe rolul Tribunalului București.(...) Noi apreciem că această măsură nu are fundament legal. (...) Nu se închide (n.r. - Antena 3). Indisponibilizarea prin notarea sechestrului este o simplă notare în cartea funciară, care interzice transmiterea drepturilor reale asupra acestei proprietăți. Sub nicio formă nu se putea discuta despre o asemenea ipoteză”, a explicat avocata Vasii. Despre regimul contractului de închiriere a imobilului respectiv, avocata a menționat că bunurile trebuiau evaluate și individualizate în teren, respectiv trebuiau luate sarcinile care grevează acest imobil. „Trebuia ca aceste persoane să fie introduse în procedura pendinte. Această procedură nu a fost urmată. (...) Din punctul nostru de vedere, măsura sechestrului despre care discutăm astăzi este doar o notare în cartea funciară a existenței acestui ordin de indisponibilizare, respectiv a sechestrului, și nu antrenează alte consecințe juridice față de terți”, a explicat ea. Întrebată dacă se va prelungi contractul de închiriere, în cazul în care statul va deveni proprietar al acestui imobil, Maria Vasii a susținut că nu vede realizabilă această ipoteză. „Statul nu poate merge mai departe pe procedura confiscării, pentru că deocamdată această procedură nu are niciun fundament legal. Asistăm la un prim act de indisponibilizare sub forma sechestrului. Este doar o procedură de a duce la îndeplinire a celor dispuse prin hotărâre. Până la confiscare mai este un drum lung de parcurs și nu știm dacă acesta va putea fi parcurs sau nu. (...) Până la punerea în executare a ordinului avem deschise căile de atac. Am uzat de acestea atât pe dreptul intern, cât și pe dreptul european. Așteptăm decizia judecătorilor și sperăm că această decizie va veni înainte de confiscarea efectivă”, a adăugat apărătorul. Ea a mai precizat că nu cunoaște niciun alt demers întreprins de Ministerul Finanțelor în acest caz și că nu i-a fost adusă la cunoștință nicio altă procedură. "Este primul demers despre care aflăm astăzi", a spus Maria Vasii.

Referitor la starea lui Dan Voiculescu, avocata a menționat că acesta în continuare are convingerea că procesul său a ieșit din tiparul firesc al unui proces echitabil și că au fost deschise deja procedurile pe calea extraordinară de atac. „Este lesne de observat cum poate fi starea de spirit a unui condamnat care nu-și înțelege condamnarea, pentru că domnul Voiculescu în continuare are convingerea că procesul său a ieșit din tiparul firesc al unui proces echitabil”, a mai spus ea.