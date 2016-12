Până la urmă, facturile la energie scad...?

09:34:27 / 29 Iunie 2014

Din.urma

De acord se reduce pretul energiei electrice de la 1iulie dar in perioada din urma incare sa aplicat preturi mai mare si pe care le-a platit amaratul de roman ce facem? De acest lucru nu raspunde nimeni si noi cum ne recuperam bani dati in plus pe acea perioada.Aici trebuie sa intervina guvernul si barem cu atat sa ajute populatia ca este un caz concret de abuz impotriva populatiei