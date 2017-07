Până la urmă nu există viaţă pe Marte! Planeta este toxică!

Până la urmă, formele de viaţă de pe Marte rămân doar la nivel de filme science-fiction. Potrivit unei echipe a Școlii de fizică și astronomie a Universității din Edinburgh, planeta roșie ar fi "mai puțin locuibilă" decât se estima din cauza formării unui "cocteil toxic" la suprafața ei sub efectul razelor ultraviolete. Echipa a efectuat cercetări asupra percloraților, săruri prezente din abundență pe Marte. Acești compuși, stabili la temperaturi moderate, constituie un oxidant puternic atunci când sunt activați, de exemplu, sub efectul unei creșteri de temperatură. Pe Marte temperaturile sunt foarte scăzute, dar echipa a descoperit că percloratul poate fi activat și numai de efectul razelor ultraviolete. "Am demonstrat că, atunci când iradiem percolorații cu un flux de raze ultraviolete asemănătoare cu cele de pe Marte, aceștia devin bactericizi", indică oamenii de știință într-un studiu publicat joi în revista „Scientific Reports“.

La concentrații de perclorat similare cu cele care se găsesc în regolitul marțian (stratul de praf de la suprafață), bacteria Bacillus subtilis moare "în câteva minute", într-un mediu asemănător cu cel de pe planeta roșie, au observat oamenii de știință în laborator. Și mai grav, alți doi compuși prezenți pe Marte, oxidul de fier și peroxidul de hidrogen, acționează în sinergie cu perclorații, crescând puternic mortalitatea bacteriilor. "Observațiile noastre arată că suprafața actuală a lui Marte este foarte nocivă pentru celule, sub efectul unui cocteil toxic de oxidanți, perclorați și raze ultraviolete", subliniază cercetătorii.

Efectele bactericide ale percloraților iradiați cu raze ultraviolete "reprezintă o nouă probă că suprafața lui Marte este letală pentru celule și că multe dintre regiunile de la suprafață sau din apropierea ei sunt nelocuibile", susțin ei. "Dacă vrem să descoperim viață pe Marte, trebuie să ținem cont de aceste rezultate" și să ne interesăm de mijloace de a căuta viața sub suprafața planetei, în zone care nu au fost expuse unor astfel de condiții, a declarat pentru AFP Jennifer Wadsworth, coautoare a studiului.

Există cel puțin o veste bună: cu un astfel de cocteil toxic, contaminanții biologici aduși de misiunile de explorare marțiene au "puține șanse de supraviețuire", subliniază studiul. Perclorații au fost descoperiți pe Marte pentru prima dată de dispozitivul Phoenix al NASA în 2008. Speranța de a descoperi apă lichidă pe Marte a fost întărită în 2015 de descoperirea de perclorat de calciu în sol. Această sare are proprietatea de a coborî punctul de înghețare a apei, în așa fel încât aceasta să rămână lichidă, notează AFP.