Pandurii, fără înfrângere în deplasare

După debutul mai puţin fericit din grupele UEFA Europa League, vicecampioana României la fotbal, Pandurii Tg. Jiu, are şansa reabilitării în Portugalia, acolo unde s-a mai impus în acest sezon european (2-0 la Braga, cu Sporting)! În plus, Pandurii n-a pierdut niciun meci în deplasare în prima sa ediţie europeană, linie care are mari şanse să continue în disputa din această seară, programată la Guimaraes, de la ora 22.05: Pacos Ferreira - Pandurii Tg. Jiu (în direct la Pro TV, Digi Sport 1 şi Dolce Sport 1). Chiar dacă Pandurii nu străluceşte în întrecerea internă, situaţia este valabilă şi pentru lusitani, care ocupă chiar ultima poziţie în clasament, cu patru puncte obţinute în şase etape! Antrenorul Cristi Pustai va avea probleme în alcătuirea formaţiei, Nicoară fiind lăsat acasă, în timp ce atacantul Matulevicius este accidentat, folosirea lui în această seară fiind sub semnul întrebării. O echipă probabilă de start a gorjenilor ar putea arăta astfel: Stanca - Unguruşan, Erico, Paraskevas, Momcilovic - Breeveld, P. Anton - Buleică, Eric, Ciucur - Adrovic (Matulevicius). În celălalt joc din Grupa E, tot de la ora 22.05 (Digi Sport 2 şi Dolce Sport 2), Dnipro Dnipropetrovsk va întâlni, pe teren propriu, pe AC Fiorentina.

În rest, avem multe partide echilibrate în această seară, mai ales după surprizele uriaşe din prima etapă (înfrângeri acasă pentru Valencia, PSV Eindhoven, Standard Liege sau Dynamo Kiev), derby-urile zilei părând a fi la Sevilla, Dnipropetrovsk sau chiar Swansea!

Programul celorlalte meciuri din această seară - ora 19.00 - GRUPA A: Kuban Krasnodar - CF Valencia (Digi Sport 2 şi Dolce Sport 1); GRUPA D: Rubin Kazan - Zulte Waregem; GRUPA K: Anji Makhachkala - Tottenham Hotspur (Digi Sport 1 şi Dolce Sport 2); GRUPA L: Shakhter Karagandy - Maccabi Haifa; ora 20.00 - GRUPA G: Rapid Viena - Dynamo Kiev, KRC Genk - FC Thun; GRUPA H: FC Sevilla - SC Freiburg (Dolce Sport 4), Slovan Liberec - Estoril Praia; GRUPA I: HNK Rijeka - Betis Sevilla, Olympique Lyon - Vitoria Guimaraes; GRUPA J: Legia Varşovia - Apollon Limassol, Trabzonspor AŞ - SS Lazio (Digi Sport 3 şi Dolce Sport 3); GRUPA K: Tromso IL - Sheriff Tiraspol; GRUPA L: AZ Alkmaar - PAOK Salonic; ora 22.05 - GRUPA A: Swansea City - St. Gallen (Digi Sport 3); GRUPA B: Ludogorets Razgrad - Dinamo Zagreb, Chornomorets Odesa - PSV Eindhoven; GRUPA C: Esjberg fB - Casino Salzburg, Elfsborg IF - Standard Liege; GRUPA D: Wigan Athletic - NK Maribor; GRUPA F: APOEL Nicosia - Eintracht Frankfurt, Girondins Bordeaux - Maccabi Tel Aviv.