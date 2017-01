Pandurii, în căutarea primei victorii europene

Deşi a mai câştigat meciuri, în tururile preliminare, în prima sa aventură europeană, vicecampioana României la fotbal, Pandurii Tg. Jiu, nu a obţinut victoria acolo unde contează - în grupele UEFA Europa League, adevărata competiţie europeană! O victorie în ultimul meci european din acest sezon este posibilă, gorjenii întâlnind cea mai slabă echipă a grupei în meciul din această seară, programat la Cluj-Napoca, de la ora 20.00 (în direct la Pro TV, Digi Sport 1 şi Dolce Sport 1): Pandurii Tg. Jiu - Pacos Ferreira. Va fi însă un meci fără importanţă pentru calificarea în 16-imile UEL, ambele echipe fiind deja eliminate! Dar un meci care mai poate aduce nişte bani (folositori, având în vedere nivelul celor două echipe) în contul echipei învingătoare sau al ambelor echipe în caz de egal! Deşi are destule probleme cu jucătorii accidentaţi, antrenorul Cristi Pustai, care a declarat că echipa sa este datoare publicului de la Cluj cu o victorie, poate alinia o formulă de start competitivă, care ar putea arăta astfel: Mingote - Unguruşan, Paraskevas, I. Rada II, Momcilovici - Breeveld, Anton - Buleică, Eric, Ciucur - dos Santos (Adrovic). Doar 15 echipe sunt calificate în faza eliminatorie a UEL, alte nouă calificate urmând să fie decise în această seară. Cea mai echilibrată grupă este H, unde doar Sevilla este sigură de calificare, iar celelalte trei echipe din grupă luptă pentru un singur loc disponibil.

Programul partidelor din această seară - ora 20.00, GRUPA A: CF Valencia - Kuban Krasnodar, St. Gallen - Swansea City. Clasament: 1. Valencia 12p (golaveraj: 11-6), 2. Swansea 8p (6-3), 3. Kuban 5p (6-6), 4. St. Gallen 3p (5-13). GRUPA B: Dinamo Zagreb - Ludogorets Razgrad, PSV Eindhoven - Chornomorets Odessa. Clasament: 1. Ludogorets 13p (9-1), 2. PSV 7p (4-4), 3. Chornomorets 7p (5-6), 4. Dinamo 1p (2-9). GRUPA C: Casino Salzburg - Esjberg fB, Standard Liège - Elfsborg IF. Clasament: 1. Casino 15p (12-3), 2. Esjberg 12p (8-5), 3. Standard 1p (5-10), 4. Elfsborg 1p (2-9). GRUPA D: Zulte Waregem - Rubin Kazan, NK Maribor - Wigan Athletic. Clasament: 1. Rubin 11p (12-4), 2. Zulte 7p (4-8), 3. Wigan 5p (5-5), 4. Maribor 4p (7-11). GRUPA E: AC Fiorentina - Dnipro Dnipropetrovsk, Pandurii Tg. Jiu - Pacos Ferreira. Clasament: 1. Fiorentina 13p (10-2), 2. Dnipro 12p (10-3), 3. Pacos 2p (1-8), 4. Pandurii 1p (3-11). GRUPA F: Eintracht Frankfurt - APOEL Nicosia, Maccabi Tel Aviv - Girondins Bordeaux. Clasament: 1. Eintracht 12p (11-4), 2. Maccabi 8p (6-5), 3. APOEL 5p (3-6), 4. Bordeaux 3p (4-10); - ora 22.05: GRUPA G: Dynamo Kiev - Rapid Viena, FC Thun - KRC Genk. Clasament: 1. Genk 11p (9-5), 2. Dynamo 7p (8-6), 3. Rapid 6p (7-7), 4. Thun 3p (3-9). GRUPA H: SC Freiburg - FC Sevilla, Estoril Praia - Slovan Liberec. Clasament: 1. Sevilla 9p (7-4), 2. Slovan 6p (7-7), 3. Freiburg 6p (5-6), 4. Estoril 3p (4-6). GRUPA I: Betis Sevilla - HNK Rijeka, Vitoria Guimaraes - Olympique Lyon. Clasament: 1. Lyon 9p (4-2), 2. Betis 8p (3-2), 3. Vitoria 5p (5-3), 4. Rijeka 3p (2-7). GRUPA J: Apollon Limassol - Legia Varşovia, Lazio Roma - AS Trabzonspor. Clasament: 1. Trabzonspor 13p (13-6), 2. Lazio 11p (8-4), 3. Apollon 4p (5-8), 4. Legia 0p (0-8). GRUPA K: Tottenham Hotspur - Anji Mahacikala, Sheriff Tiraspol - Tromso IL. Clasament: 1. Tottenham 15p (11-1), 2. Anji 8p (3-3), 3. Sheriff 3p (3-6), 4. Tromso 1p (1-8). GRUPA L: Maccabi Haïfa - Shakhter Karagandy, PAOK Salonic - AZ Alkmaar. Clasament: 1. PAOK 11p (8-4), 2. Alkmaar 11p (6-2), 3-4. Maccabi şi Shakhter 2p (4-8).