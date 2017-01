Panduru a felicitat campionii !

Antrenorul Farului, Basarab Panduru, şi-a început conferinţa de presă, desfăşurată, ieri, la sediul clubului, într-un mod inedit şi a felicitat cele două echipe care au adus glorie sportului constănţean, Handbal Club Municipal şi Club Volei Municipal Tomis, ambele cîştigînd săptămîna trecută titlurile naţionale la handbal respectiv volei. “Vreau să-i felicit pe jucătorii şi antrenorii ambelor echipe pentru performanţele obţinute. Dacă ei sînt mîndria oraşului pe bună dreptate, din cînd în cînd, mai aducem şi noi cîte o bucurie fanilor. Bravo lor şi aş vrea ca şi fotbalul să le calce pe urme într-un viitor cît mai apropiat”, a mărturisit tehnicianul grupării de pe litoral. Mult mai liniştiţi după cele trei puncte smulse la Petroşani, constănţenii se pregătesc să ofere suporterilor o victorie şi pe teren propriu, în meciul cu Gloria Bistriţa din etapa a 30-a a Ligii I, programat duminică de la ora 18.00, lucru pe care nu l-au mai reuşit din etapa a 15-a, cînd treceau cu 3-0 de Poli Iaşi, pe 12 noiembrie 2006. “A venit momentul să mai aducem cîte o bucurie şi fanilor, pentru că nu am mai cîştigat de multă vreme la Constanţa. Gloria este o echipă bună, indiferent de numărul de absenţi, şi se numără printre primele şase formaţii ale campionatului. Noi venim după o săptămînă grea, am făcut vreo 2.000 de kilometri cu autocarul, dar sper ca băieţii să-şi revină pînă la ora meciului. Lupta pentru evitarea retrogradării nu s-a terminat, mai avem 20 de zile pînă la finalul sezonului şi vrem să fim aceeaşi profesionişti şi să facem tot ce este posibil pînă în ultimul minut al campionatului”, a spus Panduru. Tehnicianul constănţean nu se va putea baza pe mijlocaşii Marcel Otvoş şi Adrian Senin, ambii accidentaţi. “Trebuie să mai cîştigăm două meciuri pe teren propriu pentru a fi scăpaţi total de griji. Cred că la finalul campionatului vor fi pe locul 12, dar am obţinut prea puţin faţă de ceea ce ne-am propus la începutul campionatului. De vină sîntem în primul rînd noi, jucătorii, apoi antrenorii care au fost pe la echipă, dar şi conducerea administrativă, care nu ne-am stimulat de ajuns”, a adăugat căpitanul Mihai Guriţă.

Incertitudine în privinţa antrenorului în sezonul următor

Chiar dacă au mai rămas doar cinci etape pînă la finalul campionatului, conducerea Farului nu l-a chemat la negocieri pe Basaran Panduru pentru prelungirea contractului, care expiră în vară. “La finalul sezonului vom trage linie şi abia atunci vom discuta. Îmi place să antrenez la Constanţa, mă simt bine, dar dacă nu am rezultate, este normal să plec. Vacanţa este destul de scurtă şi poate ar fi trebuit să ştim ce vom face, însă nu ştiu dacă este momentul potrivit pentru discuţii, mai ales că nu ne-am salvat de la retrogradare şi din punct de vedere matematic”, a explicat antrenorul Farului. “Prelungirea contractului lui Panduru depinde de mai mulţi factori, printre care şi locul din clasament pe care-l vom ocupa la sfîrşitul campionatului. Sînt mulţi jucători care doresc să rămînă în continuare la echipă”, a spus Guriţă.

Etapa a 30-a a Ligii I începe astăzi, la ora 18.00, cu partida Pandurii Tg. Jiu - U. Craiova (Telesport).