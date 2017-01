Panduru are şanse mici să rămînă la Constanţa

Cu “securea” retrogradării deasupra capului, elevii lui Basarab Panduru nu au decît varianta victoriei în partida cu Poli Timişoara, programată astăzi, de la ora 16.00, pe Stadionul “Farul”, în etapa a 31-a a Ligii I. Misiunea nu este deloc uşoară pentru constănţeni, ţinînd cont că vor da piept cu una din candidatele la cupele europene, dar şi că nu au mai cîştigat pe teren propriu de şapte etape. Mai mult, meciul are o însemnătate deosebită pentru antrenorul constănţean, care a debutat pe banca tehnică a bănăţenilor. “Nu pot să spun că meciul cu Poli Timişoara este unul special. Deşi acolo am ocupat un loc opt în campionat şi aduceam la stadion cîte 40.000 de persoane la un meci, nu o pot numi o partidă deosebită, deoarece Timişoara de acum nu mai are nimic din cea de pe vremea mea. Acum sînt antrenorul Farului şi vreau să obţin trei puncte pentru a putea să nu mai stăm cu gîndul la zona retrogradării. Mai avem două meciuri acasă, iar eu vreau, poate mai mult decît alţii, să cîştigăm măcar una dintre aceste partide şi să le-o dedicăm suporterilor, pentru că au venit mereu la stadion şi au cam plecat supăraţi de la fiecare meci. Nu ştiu ce vom reuşi, însă, pentru că la felul cum ne-am prezentat cu Gloria, mi-e frică de meciul cu Poli”, a mărturisit Panduru. Tehnicianul va părăsi mai mult ca sigur formaţia de pe litoral, la finalul sezonului, indiferent de rezultatele din ultimele patru runde, conducătorii fiind nemulţumiţi de jocul echipei şi de situaţia din clasament. “O decizie va fi luată de Comitetul Director la finalul sezonului, dar este rău să fii ciuca bătăilor”, a declarat directorul executiv al Farului, Florentin Chiforeanu. De altfel, conducătorii clubului nu l-au chemat la negocieri şi se pare că din vară vor să instaleze pe banca tehnică un antrenor constănţean. “Poate ar fi trebuit să discutăm deja, pentru că vacanţa este scurtă, dar probabil se aşteaptă să scăpăm de la retrogradare şi abia apoi vom discuta. La meciurile de pe teren propriu rămase din acest sezon mi-aş dori să vină cît mai mulţi suporteri, pentru că avem nevoie de sprijin. În plus, s-ar putea să fie ultimele partide pentru mine la Constanţa şi am ocazia să-mi iau rămas bun”, a spus Panduru. Acesta va face mai multe schimbări în formula de start, intenţionînd să joace mai ofensiv. În planurile sale nu intră însă atacantul congolez Armel Disney. “Intenţionam să-l folosesc, dar luni după-amiază mi-a cerut să-l învoiesc, pentru că avea oră la şcoala de şoferi. Iniţial am vrut să refuz, dar trebuia să-l las să-şi ia carnetul, nu? El are alte probleme cu două zile înainte de un meci atît de important şi poate era stresat pe urmă. Nu am mai pomenit aşa ceva!”, l-a ironizat tehnicianul pe atacantul african.

Formaţiile probabile - FC Farul (antrenor Basarab Panduru): Vlas - Băcilă, I. Barbu, Şchiopu, Maxim - Todoran, V. Păcuraru, Otvoş, I. Apostol - Tilincă, Guriţă; Poli Timişoara (antrenor Vali Velcea): Pantilimon -McKain, Mehmedovici, Cînu - Torje, Alexa, Pleşan, Karamian - G. Bucur, A. Cristea. Arbitri: Adrian Comănescu (Rm. Vîlcea) - Nicolae Marodin şi Dumitru Bărgăoanu (ambii din Bucureşti).