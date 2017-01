Panică la televiziune

Un tânăr de 19 ani, care avea asupra sa un pistol de jucărie, a provocat, joi seara, întreruperea programelor televiziunii publice olandeze în deschiderea jurnalului de seară, cerând să apară pe post. În costum negru, cămaşă albă, cravată închisă la culoare şi cu ochelari, tânărul avea în mână ceea ce părea un pistol cu amortizor. El a spus că reprezintă un ”colectiv de hackeri”, a ameninţat cu arma un paznic şi a cerut să fie adus în platoul jurnalului de la ora locală 20.00. Până la urmă, a fost condus în alt platou, unde a fost înregistrată scena. Deoarece clădirea televiziunii a fost evacuată, jurnalul nu a mai început. ”Suspectul avea o armă falsă, imposibil de deosebit de o armă adevărată”, a anunţat poliţia olandeză, subliniind că acesta nu are antecedente. O anchetă a fost deschisă, iar domiciliul suspectului, la Pijnacker, a fost percheziţionat. Potrivit presei locale, tânărul este student la chimie la Politehnica din Delft. Afirmaţii ale presei, potrivit cărora suspectul, al cărui nume este Tarik, şi-a pierdut recent părinţii, păreau să fie false. Potrivit NOS, părinţii lui Tarik au divorţat. Tatăl este de origine egipteană, iar mama, la care locuieşte, este olandeză. Un coleg de la Politehnică a declarat că Tarik nu a mai venit la cursuri de trei săptămâni. El a spus că tânărul era interesat de politică, mai ales de teoriile conspirației, dar că nu era absolut deloc extremist.

Tânărul a luat ca ostatic, o scurtă perioadă de timp, un angajat NOS, cu care a discutat câteva minute. El a cerut să apară pe post: ”Lucrurile care vor fi spuse sunt de importanţă mondială. Am fost angajaţi de către serviciile secrete şi am auzit lucruri care pun societatea actuală la îndoială. Iar noi le vom dezvălui acum”. În momentul în care poliţia a lansat asaltul, angajatul NOS a reuşit să părăsească studioul. Imediat ce poliţiştii olandezi au pătruns în studio, înarmați, băiatul a lăsat revolverul şi a ridicat mâinile sus. Potrivit agenţiei de presă ANP, la momentul pătrunderii în sediu, el a predat o scrisoare redacţiei, în care afirma că ”mai sunt încă cinci plus 98 de hackeri care sunt pregătiţi să lanseze un atac cibernetic”. El a dat asigurări că opt explozivi puternici, care conţin materiale radioactive, au fost plasaţi în întreaga ţară și vor exploda, dacă nu va fi lăsat să intervină pe post. Băiatul de 19 ani a reuşit să pătrundă în studiouri în pofida măsurilor suplimentare de securitate implementate de la începutul lui ianuarie.