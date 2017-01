Panică printre pasageri

Un microbuz de transport persoane a luat foc în mers, vineri dimineaţă, pe bulevardul Tomis, în zona restaurantului Rustic din cartierul constănţean Tomis Nord. Cei 12 pasageri aflaţi în maşina care circulă pe ruta Constanţa- Dorobanţu au intrat în panică în momentul în care în spatele maşinii a început să iasă fum. Şoferul microbuzului înmatriculat CT 36 DYK, care aparţine firmei SC Dumacris SRL, a oprit imediat, iar pasagerii au coborât şi au sunat la 112. O autospecială a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) ”Dobrogea” s-a deplasat la adresa respectivă, iar incendiul a fost lichidat în aproximativ zece minute. Potrivit reprezentanţilor ISU “Dobrogea”, incendiul a izbucnit în urma unui scurtcircuit electric, produs din cauza unui conductor al sistemului de aer condiţionat izolat necorespunzător. În urma cercetărilor efectuate, pompierii au stabilit că flăcările au ars instalaţia de aer condiţionat a microbuzului.

26 FEBRUARIE 2011. Prin momente de groază au trecut, pe 26 februarie, şi pasagerii altui microbuz aparţinând Grup Media Sud, care a luat foc în trafic, pe strada Dezrobirii din Constanţa. În maşina care circula pe linia 305 se aflau 15 pasageri în momentul în care flăcările au cuprins motorul. „La început am simţit miros de fum. Mai întâi, am crezut că vine de afară. Când am văzut că microbuzul a luat foc, am tras imediat pe dreapta şi le-am spus oamenilor să coboare”, a povestit şoferul microbuzului. „Fumul a început să intre în cabină dintr-o dată. Oamenii care se aflau la bord s-au speriat foarte tare. În maşină erau doi copii care au început să plângă şi să ţipe. Mama lor era foarte speriată. Până la urmă am coborât toţi şi, din fericire, nimeni nu a păţit nimic”, a declarat unul dintre pasageri. Pe strada Dezrobirii au ajuns, în scurt timp, două autospeciale de pompieri din cadrul Staţiei Palas. Pompierii militari au reuşit să stingă în scurt timp focul, însă microbuzul a ars în întregime. În urma cercetărilor efectuate, specialiştii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” au ajuns la concluzia că flăcările au izbucnit din cauza unui scurtcircuit electric, „provocat de un cablu electric deteriorat”, aşa cum se arată în raportul de intervenţie întocmit de pompieri.

CONTROALE. Controalele periodice efectuate de lucrătorii Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa, alături de reprezentanţii Autorităţii Rutiere Române şi cei ai Registrului Auto Român, scot la iveală nenumărate nereguli la mijloacele auto de transport călători. Majoritatea sancţiunilor sunt date ca urmare a defecţiunilor tehnice depistate şi care pun în pericol viaţa călătorilor.