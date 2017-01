„Panică“! Scad prețurile!

Banca Naţională a României (BNR) estimează, pentru finele acestui an, o rată anuală a inflaţiei de 0,2%, în coborâre de la 2,1%, ca urmare a reducerii TVA la 9% de la 1 iunie. Ba mai mult, în lunile de vară şi toamnă, este posibil să asistăm la o premieră și să vedem o inflație negativă, de -1%. Pentru decembrie 2016, prognoza BNR este de 1,9%; banca centrală are un talent aparte însă când vine vorba de

ratarea țintelor de inflație, așa că viitorul e cât se poate de incert. „Experiența anterioară sugerează că transmisia modificării cotei TVA la nivelul prețurilor depinde de conjunctura economică și de vizibilitatea produselor afectate. Noi am fost prudenți, am spus că vor ciupi și negustorii ceva din reducerea asta a taxei. Când a urcat la 24% cota generală, în iulie 2010, nu s-a transmis 100%, ci în jur de 60%. În vară, inflația se va duce la 0%, dar cu un an agricol bun și cu o transmisie corectă (fără majorări de prețuri înainte de intrarea în vigoare a TVA de 9% pentru alimente, la 1 iunie - n.r.), există „pericolul“ ca inflația să se ducă mult mai jos, la -1% (până la urmă, nu-i niciun pericol ca prețurile să scadă)“, a declarat, la finele săptămânii trecute, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.