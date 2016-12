Pantaloni contrafăcuţi

11:43:13 / 28 Martie 2014

OAMENII SISTEMULUI TICALOSIT:OPC,DSV,SANEPID,NULITATILE ROMANIEI

MINCIUNI DE DOI BANI,AUZI? CONTRAFACUTE,VRE-UNUL DIN ACESTI CONTROLORI AU PRODUS CEVA IN VIATA LOR? NU,EI AU FOST PUSI,ACOLO PE PILE SI SPAGI,DACA SANT ASA TARI,DE CE NU SE DUC SA CONTROLEZE LA SANGE COMPLEXUL EUROPA DIN BUCURESTI? 1-DE FRICA-2 DIN INCOMPETENTA-3 A DOUA ZI ,LI S-AR DESFACE CONTRACTELE DE MUNCA ,SOMERI VOR RAMANE!VORBA LUI IOAN OLTEAN AM UN BROSCOI RAMAS IN GAT,REFERITOR LA SISTEMUL TICALOSIT!