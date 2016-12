Pantofi sport de 10 milioane de lire sterline

O pereche de pantofi sport din colecţia Air Yeezy 2, creată de Kanye West în colaborare cu Nike, a fost scoasă la vânzare pe eBay, pentru suma de 10 milioane de lire sterline (12 milioane de euro), după ce, duminică, stocul de pantofi scos la vânzare online s-a epuizat în 11 minute. Pantofii sport din colecţia Air Yeezy 2, supranumiţi Octombrie Roşu, având în vedere culoarea lor, au fost scoşi, duminică, la vânzare pe site-ul companiei Nike, după un anunţ-surpriză făcut pe Twitter, stocul fiind epuizat în 11 minute. După succesul neaşteptat al operaţiunii, pe site-ul eBay au apărut anunţuri de vânzare a pantofilor sport cu sume ce ajung şi la 90.000 de dolari, recordul fiind stabilit de un ofertant care solicită suma de 10 milioane de lire sterline pe o pereche de Air Yeezy 2 care a costat doar 245 de dolari.

Nerăbdarea clienţilor de a cumpăra o astfel de pereche de pantofi a fost cu atât mai mare cu cât distribuitorul Foot Locker trebuia să aducă această colecţie în magazine, iar amânarea deciziei de lansare a produsului a alimentat speculaţiile potrivit cărora acest lucru ar putea avea legătură cu întreruperea colaborării dintre Nike şi Kanye West în luna noiembrie a anului trecut. Din câte se pare, rapperul american a fost deranjat de lipsa de interes a companiei Nike faţă de creaţiile sale, West criticând brandul de încălţăminte sport pentru că nu creşte producţia şi declarând chiar că ar putea să încheie o înţelegere cu Adidas. ”Pot face muzică, dar nu mă pot limita doar la un singur domeniu al creativităţii. Nu vă daţi seama că am creat pantofii Yeezy, care au fost scoşi la vânzare pe eBay pentru 90.000 de dolari, dar cei de la Nike nici măcar nu m-au sunat a doua zi?”, a declarat Kanye West într-un interviu.

Kanye West este logodit cu starleta de televiziune Kim Kardashian, protagonista reality show-ului ”Keep Up with The Kardashians”, iar cei doi au împreună o fetiţă, North West. Rapperul şi producătorul american Kanye West a devenit cunoscut la începutul anului 2000.