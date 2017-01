Pantofii Madonnei, câştigaţi pentru 10.000 de euro, la Balul de caritate de Halloween

Pantofii Madonnei au fost câştigaţi contra unei donaţii de 10.000 de euro, prin care a fost „adoptată\" o şcoală, la Balul de caritate de Halloween, organizat de Asociaţia Ovidiu Rom, sâmbătă seara, la Palatul Parlamentului din Bucureşti. Anul acesta, la Balul de caritate de Halloween, organizat de Asociaţia Ovidiu Rom în vederea strângerii de fonduri pentru programul „Fiecare Copil în Şcoală\", donaţiile s-au făcut prin completarea mai multor variante de taloane, obiectele oferite putând fi câştigate prin tragere la sorţi. Astfel, invitaţii puteau opta pentru talonul „Adoptă o şcoală\", în valoare de 10.000 de euro, prin care sunt acoperite costurile recrutării şi echipării pentru şcoală a 50 de copii, training pentru cadrele didactice şi echiparea unei săli de clasă moderne, varianta de donaţie pentru sponsorizarea unui program de pregătire pentru şcoală a 50 de copii dezavantajaţi, în valoare de 5.000 de euro, o altă donaţie de 1.000 de euro, pentru echiparea unei clase şi formarea unui învăţător care să lucreze cu copiii dintr-o comunitate săracă, şi donaţii de cîte 50 de euro pentru achiziţionarea rechizitelor şi hainelor necesare unui copil să meargă la şcoală.

Perechea de pantofi Christian Dior, donată de Madonna, a fost câştigată în urma unei donaţii de 10.000 de euro de directorul de marketing al lanţului Carrefour România, Andreea Mihai, colierul de aur al Vanessei Redgrave i-a revenit lui Steven Van Groningen, preşedintele Raiffeisen Bank România, care a donat 5.000 de euro, iar poşeta Jimmy Choo, oferită de Andreea Esca, a fost adjudecată pentru 1.000 de euro de Oliver Meister, membru în Consiliul Director al Pro TV. Totodată, dintre cei care au completat taloanele pentru echiparea unuia sau mai multor copii pentru şcoală, a fost desemnată, prin tragere la sorţi, Claudia Pendred, directorul pentru România al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. Ea a plecat acasă cu o geantă a lui Ethan Hawke şi cu trei cărţi ale acestuia. În plus, prin completarea unui talon, în valoare de 50 de lei, invitaţii au avut şansa de a câştiga un dans cu Ethan Hawke. Talonul extras a fost cel al lui Friedrich Niemann, directorul general al Hotelului Hilton, care a cedat dansul unei doamne, „fană\" a actorului.

Printre cei care şi-au făcut apariţia pe covorul roşu, sâmbătă, la bal, s-au mai numărat Tova Ben Nun-Cherbis, preşedintele Fundaţiei „Ronald S. Lauder\" România, Andreea Esca, Loredana Groza, Mihai Leu, Dana Deac, Luca Niculescu, Dan Bittman şi violonistul Alexandru Tomescu. De asemenea, au fost prezenţi la eveniment regizorii Cristian Mungiu şi Nae Caranfil, care au discutat cu Ethan Hawke, având locurile chiar la masa la care a stat actorul. Invitatul de onoare al evenimentului a fost ambasadorul Statelor Unite, Mark Gitenstein.

Anul acesta, Balul caritabil de Halloween, organizat de Asociaţia Ovidiu Rom, condusă de Maria Gheorghiu şi Leslie Hawke, mama actorului american, a avut loc sub sloganul „Costumează-te Global, Dăruieşte Local\". Astfel, mai multe doamne au optat pentru kimonouri şi sariuri, dar şi pentru costume populare româneşti, în timp ce unii domni au venit îmbrăcaţi cu kilturi scoţiene sau cu turbane. Ethan Hawke a purtat un costum ce amintea de epoca lui Dickens, cu redingotă şi joben, în timp ce mama sa a venit îmbrăcată într-un kimono roz înflorat. Amfitrionii serii, Adela Popescu şi Cabral, au venit şi ei costumaţi, actriţa într-o rochie albă cu trenă, iar Cabral în uniformă militară cu tunică roşie.

Horia Brenciu şi formaţia sa au animat petrecerea, aducând mai multe perechi pe ringul de dans, dar şi o serie de invitaţi pe scenă, alături de care muzicienii au cîntat „Noi în anul 2000\" şi „We Are the Children\". Balul a fost urmat de un After Party, de la ora 22.30, pe scenă evoluînd Balkan Fanatik, trupa aducând la Bucureşti ritmuri est-europene îmbinate cu muzică electronică şi accente de pop şi hip hop.

Balul de Caritate de Halloween, eveniment de strîngere de fonduri ajuns la a cincea ediţie, a permis, din 2005 şi pînă în prezent, susţinerea programelor Ovidiu Rom, beneficiind, de-a lungul timpului, de implicarea a peste 60 de companii şi a sute de voluntari. La cele cinci ediţii ale balului, peste 3.000 de invitaţi au trecut pragul Palatului Parlamentului, celebrităţi locale şi internaţionale din domenii precum cinematografie, muzică, mass-media, arte plastice şi design vestimentar. Cu banii obţinuţi în timpul balului, peste 500 de copii săraci au fost ajutaţi să fie înscrişi şi menţinuţi cu succes în şcoală şi 300 de familii aflate în dificultate au primit sprijin constant. Pe de altă parte, 400 de profesori au fost instruiţi în metode educaţionale moderne şi programele Ovidiu Rom au fost derulate în peste 40 de şcoli din comunităţi defavorizate. Potrivit primelor estimări, la cea de-a cincea ediţie a Balului de caritate de Halloween s-au strîns circa 350.000 de euro, dintre care peste 250.000 de euro provin din vînzarea locurilor în sală şi peste 90.000 de euro din donaţiile făcute.