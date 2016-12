Panzerul german pierde putere de foc

Banca centrală a Germaniei (Bundesbank) a înrăutățit estimarea de creștere pentru cea mai mare economie europeană în acest an, din cauza reducerii exporturilor, transmite Reuters. PIB-ul Germaniei ar urma să înregistreze o creștere cu 1,7% în acest an, față de un avans de 1,8% estimat de Bundesbank în decembrie. Anul viitor, expansiunea se va situa la 1,4%, comparativ cu o creștere de 1,7% previzionată anterior. „Activitatea economică internă continuă să beneficieze de situația robustă a pieței forței de muncă, determinată de numărul de angajați veniți din statele UE. În acest an, cererea internă este sprijinită suplimentar de declinul prețului țițeiului și de creșterea puterii de cumpărare“, se arată într-un raport al Bundesbank. Instituția apreciază că măsurile de politică fiscală vor fi expansioniste în 2016, în urma majorării cheltuielilor guvernamentale cu refugiații. Anul trecut, salariile reale în Germania au urcat cu 2,5%, cel mai ridicat ritm din 2008 încoace, un nou indiciu al accelerării redresării economiei. PIB-ul celei mai mari economii europene a crescut anul trecut cu 1,7%, de la 1,6% în 2014, a anunțat recent Oficiul Federal de Statistică (Destatis).