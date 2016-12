Papa a înregistrat 500.000 de adepţi pe Twitter

Circa 500.000 de persoane s-au înscris să îl urmărească pe Papa Benedict al XVI-lea în primele 24 de ore de la anunţul inaugurării contului său Twitter, @pontifex. Dacă se adună cele opt limbi în care este disponibil primul cont Twitter al Papei, numărul de adepţi atinge deja o jumătate de milion. Purtătorul de cuvânt al Sfântului Scaun, părintele Federico Lombardi, nu s-a arătat surprins de un răspuns atât de amplu într-un timp atât de scurt.

Vaticanul a apelat la această nouă cale de comunicare imediată a mesajului catolic către milioane de utilizatori, în majoritate tineri, din lumea întreagă. Primul mesaj pontifical, redactat în engleză, va fi transmis în direct chiar de Suveranul Pontif, în cadrul audienţei generale de miercuri, 12 decembrie, a anunţat, luni, Vaticanul. În afară de engleză, mesajele pe Twitter vor fi în spaniolă, italiană, portugheză, franceză, germană, poloneză şi arabă, urmând să fie adăugate şi alte limbi.

Preşedintele Israelului, Shimon Peres, a trimis un mesaj pe Twitter Papei, în care scrie: ”Sanctitatea Voastră, bine aţi venit pe Twitter. Relaţiile noastre cu Vaticanul sunt la apogeu şi pot forma o bază care să favorizeze pacea pretutindeni”. Vaticanul a anunţat introducerea în curând a unei noi aplicaţii pentru smartphone, numită The Pope, pentru a putea urmări toate activităţile Înaltului Părinte. Aplicaţia va fi disponibilă gratuit pentru iPhone şi aparatele cu sistem de exploatare Android, până la sfârşitul acestui an, urmând să-i fie prezentată şi Apple pentru aprobare, în zilele următoare. Prin intermediul aplicaţiei vor putea fi urmărite în direct discursurile Papei şi se va putea vedea ce se întâmplă la Vatican, datorită camerelor de luat vederi. Aplicaţia va cuprinde şi informaţii de la Radio Vatican şi www.news.va.. Papa, care a făcut o prioritate din noua evanghelizare a societăţilor în care Creştinismul este în declin, are o abordare pozitivă a mijloacelor de comunicare şi a modernizat media de la Vatican.