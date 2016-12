Papa Benedict al XVI-lea nu este dorit în Marea Britanie

Doar 14% dintre britanici sunt în favoarea vizitei Papei în Marea Britanie, ce va avea loc de mâine până duminică, potrivit unui sondaj publicat ieri, în cotidianul “The Times”. Numai 14% dintre cei 1.508 adulţi intervievaţi de Institutul Populus aprobă fraza “Sunt întru totul favorabil vizitei Papei şi nu ar trebui să criticăm costurile inevitabile ale deplasării”. Alţi 57% se declară de acord cu fraza “Nu am o opinie formată privind vizita Papei, dar nu ar trebui să cheltuim banii contribuabililor”. Costul total al vizitei papale, într-o ţară care nu are decât circa 10% catolici, continuă să genereze polemici în Marea Britanie. Guvernul va acoperi cheltuieli în valoare de 10-12 milioane de lire sterline, circa 12-14 milioane de euro, iar Biserica Romano-Catolică locală, 9-10 milioane de lire sterline, circa 11-12 milioane de euro. Într-un gest controversat, Biserica Romano-Catolică locală a decis să ceară o contribuţie financiară credincioşilor care vor să asiste la evenimentele desfăşurate în aer liber. Biserica a admis că are dificultăţi în vânzarea biletelor, în special pentru mesa de la Birmingham, unde contribuţia se ridică la 25 de lire (30 de euro).

Sondajul publicat de cotidianul “The Times” confirmă din nou clivajul dintre opinia publică britanică şi dogmele catolice. Circa 73% dintre persoanele chestionate apreciază că Suveranul Pontif ar trebui să renunţe la opoziţia faţă de avort, în timp ce 21% cred că ar trebui să o reafirme, faţă de mijloacele de contracepţie (79% contra 17%), homosexualitate (70% contra 24%) sau faţă de hirotonisirea femeilor (72% contra 24%). Deplasarea Papei Benedict al XVI-lea va fi prima vizită de stat a unui Suveran Pontif în Marea Britanie. Ioan Paul al II-lea a fost, în anul 1982, primul Suveran Pontif care a mers în această ţară, după ce regele Henry al VIII-lea s-a distanţat de Roma şi de catolicism în anul 1534, înfiinţând Biserica Anglicană. Atunci nu a fost însă decât o vizită privată.