Papa Benedict al XVl-lea a făcut o vizită istorică la Ground Zero

Suveranul Pontif s-a aflat duminică, pe locul unde World Trade Center, distrus în atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001. Papa s-a rugat pentru cele aproape 3.000 de victime ale atentatelor şi familiile lor, precum şi pentru încheierea duşmăniei şi a violenţelor. Printre oaspeţi figurau 16 membri ai familiilor persoanelor ucise în momentul în care avioanele deturnate au lovit turnurile, patru rude ale celor care au murit încercînd să salveze vieţi şi patru supravieţuitori ai atacurilor.

Vizita Papei Benedict al XVI-lea peste Ocean a obţinut o acoperire mediatică de invidiat. Sîmbătă, în apropiere de New York, în faţa cîtorva mii de tineri americani, Sfîntul Părinte a evocat propria sa tinereţe în perioada nazistă, un regim „care L-a interzis pe Dumnezeu, devenind indiferent la tot ce este cu adevărat bun”. Papa a luat cuvîntul în cadrul unei întîlniri organizate după-amiază în campusul seminarului Sf. Joseph din New York, la care au participat circa 20.000 de tineri catolici. Evocînd dificultăţile întâlnite de tineri în prezent, Suveranul Pontif de origine germană a declarat că anii săi de adolescenţă „au fost ruinaţi de un regim sinistru care credera că are toate răspunsurile”. Papa Benedict al XVI-lea, Joseph Ratzinger după numele civil, s-a născut la 16 aprilie 1927 în Bavaria şi a fost înrolat cu forţa în armata hitleristă, în ultimele luni ale celui de-al Doilea Război Mondial. „Unii dintre bunicii voştri au venit în America pentru a fugi de aceste orori”, a subliniat acesta. Papa este de părere că puterea de distrugere care s-a manifestat atunci nu a dispărut şi că „a pretinde contrariul ar însemna să ne înşelăm singuri”, referindu-se la problema drogurilor, sărăcia, rasismul, violenţa, umilinţele suferite de fete şi femei sau chiar manipularea adevărului în numele libertăţii. Anterior, Papa a celebrat mesa la catedrala Sf. Patrick din New York, exprimîndu-şi susţinerea spirituală faţă de clerul american, afectat de scandalul de pedofilie în care au fost implicaţi unii preoţi.

Papa Benedict al XVI-lea a făcut o impresie bună şi la ONU, unde a exercitat presiuni asupra comunităţii internaţionale pentru a-şi asuma responsabilităţile în faţa problemelor lumii şi pentru a ajuta ţările care nu pot să îşi apere populaţia în faţa catastrofelor sau încălcării drepturilor omului. Discursul Papei în faţa Adunării Generale a ONU a reprezentat prima etapă a sejurului său la New York, care a continuat în cursul serii cu o vizită la o sinagogă din Manhattan, cu cîteva ore înainte de începerea Pessah, Paştele evreiesc. Acesta a fost primul discurs al lui Benedict al XVI-lea la ONU. Acesta a fost precedat de Paul al VI-lea, în 1965 şi Ioan Paul al II-lea, în 1979 şi 1995. Primit de secretarul general Ban Ki-moon, a fost aplaudat călduros după discurs.