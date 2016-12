Papa Francisc cere iertare

Papa Francisc a cerut iertare, miercuri, în numele Bisericii, pentru scandalurile care au avut loc în ultimul timp la Roma și la Vatican, la începerea audienței generale din piața Sf. Petru. Papa Francisc, cu o figură vizibil preocupată, s-a oprit din citirea catehezei pe care o avea pregătită, referitoare la familie, și a exclamat: ”Știu că Iisus este realist și este inevitabil să existe scandaluri, vai însă de omul care provoacă scandal. În numele Bisericii, vă cer iertare pentru scandalurile care s-au produs la Roma și la Vatican. Vă cer iertare”. Deși Suveranul Pontif nu a făcut referire la niciun caz particular, săptămâna aceasta a fost publicată o scrisoare adresată Papei și semnată de 13 episcopi, în care denunțau modul cum se desfășoară Sinodul asupra Familiei. Unii cardinali au confirmat existența scrisorii, dar au pus sub semnul îndoielii conținutul publicat și lista semnatarilor. Cardinalul Pell a declarat că o scrisoare trimisă Papei are caracter confidențial și trebuie să rămână astfel și că nici textul, nici semnatarii nu corespund presupusei scrisori. În fața scandalului suscitat, purtătorul de cuvânt al Vaticanului, Federico Lombardi, a calificat marți drept un act de subminare publicarea acestei scrisori. Cardinalul german Ludwig Müller, prefect al Congregației pentru Doctrina Credinței, care apare printre semnatari, a asigurat că asistă la un alt Vatileaks, scandalul cu care s-a confruntat Vaticanul în 2012, când au ajuns în presă documente rezervate Papei.

Pe de altă parte, săptămâna trecută, preotul polonez Krzysztof Charamsa, teolog în Congregația pentru Doctrina Credinței și secretar adjunct al Comisiei Teologice, a dezvăluit că este homosexual și că are un partener. Purtătorul de cuvânt al Vaticanului a calificat declarațiile lui Charamsa drept foarte grave și iresponsabile, fiind făcute cu câteva zile înainte de începerea Sinodului asupra Familiei, și a anunțat expulzarea acestuia din Congregație.

