Papa Francisc critică familiile care nu vor copii şi părinţii care nu respectă libertatea copiilor

Papa Francisc a criticat cuplurile care decid să nu aibă copii, considerând, într-o predică rostită în Piaţa Sfântul Petru, că este o expresie a "egoismului", atrăgând atenţia şi părinţilor care tind să îşi oblige copilul să facă lucruri care le plac lor, potrivit ziarului The Guardian. "O societate lacomă care nu vrea să fie înconjurată de copii, care consideră copii problematici, poveri sau riscuri este o societate deprimată. Decizia de a nu avea copii ţine de egoism. Viaţa întinereşte şi primeşte energie prin înmulţirea oamenilor; se îmbogăţeşte, nu sărăceşte", a afirmat şeful Bisericii Catolice. "Ne iubim copiii pentru că sunt copii, nu pentru că sunt frumoşi, sănătoşi sau buni; nu pentru că gândesc la fel ca noi sau pentru că întruchipează dorinţele noastre. Un copil este un copil: o viaţă creată de noi, dar care îi aparţine", a atras atenţia Suveranul pontif. În ianuarie, Papa Francisc a salutat "familiile numeroase", revenind asupra unor declaraţii privind natalitatea, care, scoase din context, lăsau loc de interpretare, şeful Bisericii Catolice insistând că "fiii sunt daruri de la Dumnezeu" şi că se opune metodelor contraceptive. "Familiile sănătoase sunt esenţiale vieţii sociale. Am avut o mare consolare să văd atât de multe familii numeroase care consideră fiii drept daruri de la Dumnezeu. Am auzit comentarii conform cărora familiile cu mulţi copii şi naşterea multor copii sunt cauze ale sărăciei; mi se par opinii simpliste", declara Papa Francisc pe 21 ianuarie, după vizita efectuată în Filipine şi în Sri Lanka.