Papa Francisc, la mare concurență cu Donald Trump

Chiar dacă le recomandă deseori tinerilor să renunțe la telefoanele mobile, Papa Francisc este extrem de activ în mediul online, având are 40 de milioane de urmăritori pe cele nouă conturi de Twitter, în limbi diferite. Popularul lider al celor 1,3 miliarde de catolici din întreaga lume se apropie de președintele american, Donald Trump, cu 40,3 milioane de urmăritori, dar este cu mult în urma lui Barack Obama, care are 95 de milioane de abonați, de cântăreața Katy Perry, care are 104 milioane, sau de starul pop canadian Justin Bieber, cu 102 milioane. "În ultimele 12 luni, 9 milioane de noi abonați au urmărit mesajele postate de papa pe Twitter, anonimi, creștini, dar nu numai, lideri politici sau personalități culturale", a anunțat biroul de presă al Sfântului Scaun.

Contul în spaniolă al suveranului pontif este în fruntea clasamentului cu 14,6 milioane de abonați, urmat de cel în limba engleză, citit de 14 milioane de persoane, cel italian, cu 4,6 milioane, portughez,cu 3 milioane, polonez, cu peste 953.000, și cel în franceză, cu peste 944.000. Merită menționat și succesul neașteptat al contului în limba latină, care este urmărit de 843.000 de persoane, devansând conturile în germană și arabă. Primul cont de Twitter papal a fost inaugurat de predecesorul său, Papa Benedict al XVI-lea. În plus, papa are 5 milioane de abonați pe Instagram, cea mai mare parte tineri.