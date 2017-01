Papa, mare fan al tehnologiei

Benedict al XVI-lea navighează frecvent pe internet şi foloseşte foarte des e-mailul, a declarat responsabilul pentru comunicaţii al Vaticanului, monseniorul Claudio Maria Celli, care a spus că pontiful german este un mare fan al tehnologiei. Monseniorul a făcut această declaraţie în cadrul unei conferinţe de patru zile pe teme de comunicare online, care se derulează la Vatican. Conferinţa de la Vatican, care are loc de joi până duminică, are ca scop să îi educe pe episcopii seniori din Europa în legătură cu avantajele şi riscurile internetului. La eveniment sunt prezenţi reprezentanţi ai platformei de socializare Facebook, ai motorului de căutare Google, al site-ului de partajare de conţinut video YouTube, ai unei reţele de microblogging rivală Twitter şi ai enciclopediei colaborative online Wikipedia. În plus, un hacker elveţian şi un reprezentant al diviziei de cyber-infracţiuni din cadrul Interpol le-au vorbit episcopilor şi despre riscurile de securitate de pe internet.

Suveran Pontif - care navighează pe internet de pe un laptop performant şi care are propriul iPod - a făcut din internet un lucru important pentru biserică. În cadrul unei întâlniri recente cu Consiliul Pontifical pentru Comunicare Socială, Papa a apreciat că este extrem de important ca noile tehnologii şi atitudini de comunicare să fie folosite pentru a promova mesajul Bisericii. Benedict al XVI-lea a avertizat, în acelaşi timp, în legătură cu potenţialele pericole ale creşterii necontrolate a online-ului şi a new media, făcând referire la răspândirea conţinuturilor care promovează violenţa sau trivializează sexualitatea umană. El mai este îngrijorat şi de faptul că lumea este dominată de câteva conglomerate media puternice.