Papa, nominalizat la premiile muzicale Classical Brit

Papa Benedict al XVI-lea a fost nominalizat la la categoria Albumul Anului a premiilor muzicale Classical Brit, pentru discul “Alma Mater - Music from Vatican”. Printre artiştii nominalizaţi la aceeaşi categorie se numără Fron Male Voice Choir, Only Men Aloud, Faryl Smith, Camilla Kerslake, The Priests, Blake, Howard Goodall şi The Coldstream Guards. Nominalizările corespund celor mai vândute zece albume clasice din ultimele 12 luni. Câştigătorul va fi desemnat în urma votului publicului, care va avea loc în perioada 15 februarie-23 aprilie şi va fi anunţat în cadrul unei ceremonii programate pe 13 mai, la Royal Albert Hall. Papa a lansat albumul “Alma Mater” pe 29 noiembrie, materialul discografic cuprinzând compoziţii semnate de Simon Boswell, care au avut ca punct de plecare melodiile religioase intonate de secole în bazilica Sf. Petru.