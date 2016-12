„Păpădie” arteziană, în faţa Primăriei

PROIECTE Dacă în urmă cu câteva zeci de ani, Techirghiol-ul era o staţiune emblematică pentru litoralul Mării Negre, după Revoluţie, staţiunea a decăzut, fiind practic uitată de turişti. La degradarea continuă a staţiunii au contribuit mai mulţi factori, unul dintre ei fiind lipsa de implicare a autorităţii locale în dezvoltarea oraşului. Această lipsă de implicare a fost cât se poate de evidentă până în anul 2008, când noul primar, susţinut de consilierii locali, a demarat o serie de proiecte pentru a readuce Techirghiol pe harta turistică a României. În cei patru ani ai primului mandat, primarul oraşului Techirghiol a dus la bun sfârşit o serie de proiecte de reabilitare a infrastructurii. Asfaltarea, reabilitarea reţelei de apă şi canalizare sunt doar câteva din proiectele care au fost deja finalizate. „Aceste realizări au fost făcute cu sprijinul celor doi parlamentari, senatorul Alexandru Mazăre şi deputatul Eduard Martin, care au făcut lobby pentru proiectele oraşului. A fost o colaborare benefică, în interesul locuitorilor acestui oraş, şi al întregului colegiu pe care l-au reprezentat în Parlament”, a declarat primarul oraşului Techirghiol, Adrian Stan.

INAUGURARE Sâmbătă, primarul şi cei doi parlamentari, alături de consilierii locali şi locuitorii din Techirghiol, au inaugurat fântâna arteziană în formă de păpădie din faţa sediului Primăriei. „Fântâna pe care am inaugurat-o face parte dintr-un proiect care a conţinut mai multe investiţii. Din cei 400.000 de lei, pe lângă construirea acestei fântâni, în oraş a fost schimbat mobilierul urban, adică băncile de odihnă şi coşurile de gunoi”, a spus primarul. Senatorul Alexandru Mazăre a declarat că readucerea staţiunii Techirghiol pe harta turistică a României se face nu numai prin proiectele de reabilitare a infrastructurii, ci şi prin astfel de proiecte care contribuie la înfrumuseţarea oraşului. „Acest proiect se adaugă celor pe care primarul Adrian Stan le-a finalizat, cu ajutorul cărora oraşul Techirghiol îşi recapătă strălucirea de altădată. Atât eu, ca senator, cât şi deputatul Eduard Martin am sprijinit şi vom continua să sprijinim proiectele oraşului Techirghiol”, a declarat Alexandru Mazăre. La rândul său, deputatul Eduard Martin a declarat că în ultimii patru ani în Techirghiol s-au tăiat foarte mulţi metri de panglică, lucru care arată că oraşul a beneficiat de foarte multe investiţii. „Faţa oraşului s-a schimbat în bine în ultimii patru ani. Investiţiilor în infrastructură se adaugă cele de imagine, şi mă refer la această fântână pe care am inaugurat-o”, a declarat Eduard Martin.