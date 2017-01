Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România organizează, în perioada 8 - 10 septembrie, Festivalul Internaţional al Portului, Dansului şi Cîntecului Popular Turco-Tătar. Ajuns, în acest an, la cea de a XII-a ediţie, evenimentul are ca scop conservarea şi promovarea culturii şi tradiţiilor turco-tătare, în special, în rîndul tinerei generaţii. Festivalul Internaţional al Portului, Dansului şi Cîntecului Turco-Tătar a fost deschis, ieri, cu o paradă a costumelor populare prutate de ansamblurile folclorice participante la eveniment. În acest an, la festival participă formaţii artistice de plan local, dar şi şapte ansambluri folclorice din străinătate: Bulgaria, Turcia, Crimeea (Ucraina) şi Taristan (Federaþia Rusã), grupuri tradiţionale care vor prezenta şi dansuri şi melodii tradiţionale.

Parada ansamblurilor folclorice a început la ora 10.00, în Piaţa Ovidiu, iar traseul a fost curpins între B-dul Tomis - B-dul Ferdinand - str. I.C. Brãtianu - B-dul Lãpuºneanu - Casa de Culturã. Ajunşi pe platoul din faţa Casei de Cultură a Sindicatelor, ansamblurile participante au prezentat un inedit program artistic, care a cuprins dansuri tradiţionale turco-tătăreşti, în horă prinzîndu-se nu doar dansatorii profesionişti, ci şi spectatorii. Festivalul va fi constinuat, pe data de 9 septembrie, cu un spectacol de gală prezentat pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor, dar şi cu un tur al litoralului, la care vor participa doar ansamblurile din străinătate. Cu prilejul excursiei, la sediul filialelor Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România, Medgidia, Tulcea, Techirghiol ºi Mihail Kogãlniceanu vor fi organizate spectacole folclorice. "Este de datoria noastră să perpetuăm cultura popporului nostru. În special tinerii, trebuie să cunoască tradiţiile şi obiceiurile etniei pe care o reprezintă", a explicat preşedintele Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România, Agiacai Saladin.