Regizorul român Peter Netzer a încheiat vineri cu o convingătoare poveste de dragoste parada aspiranților la Urșii Berlinalei cu Aki Kaurismäki în fruntea preferințelor generale, ceea ce nu înseamnă obligatoriu că va fi opțiunea câștigătoare a juriului prezidat de olandezul Paul Verhoeven, relatează EFE. După patru ani de la câștigarea Ursului de Aur cu "Poziția copilului" - o tulburătoare poveste de familie în jurul unei mame obișnuite să conducă - Netzer revine la festival cu "Ana, mon amour", un film deghizat în poveste de dragoste între un băiat de familie bună și o fată dintr-o clasă socială inferioară. Filmul a încheiat cu succes lista celor 18 aspiranți la trofeele festivalului, chiar dacă a avut nevoie de ceva efort din partea spectatorilor pentru a nu pierde firul cronologic al unei povestiri în care personajele au marcat trecerea timpului prin succesivele tunsori.

'Ana, mon amour' a împărțit afișul festivalului cu 'Hao Ji Le'-'Have a Nice Day'-, al regizorului Liu Jian, un film de animație care a încântat privirile. Povestea se învârte în jurul unei genți cu un milion de yuani care pentru un ucenic de gangster poate servi la achitarea unei operații estetice pentru iubita sa - la dorința bunicii sale - dar la care râvnesc și alte persoane. Totul decurge în cheie comică între ironii și complicitate privind contradicțiile din actuala Chină, mai capitalistă ca oricând, deși bancnotele au imprimată imaginea lui Mao Zedong. Ambele filme merită Ursul de Aur al festivalului care după un debut oscilant cu 'Django' și 'The Dinner' s-a reabilitat cu 'The Party', al lui Sally Potter, 'Toivon Tuolla Puolen' ('The Other Side Of Hope') al lui Kaurimaki, și 'Bamui Haebyun-Eose Honja' ('On the Beach at Night Alone'), al coreeanului Hong Sangsoo.