Paradă militară uriaşă la Phenian

Coreea de Nord a organizat, ieri, a doua paradă militară uriaşă după numai puţin peste o lună, o defilare axată pe glorificarea Coreei de Nord şi a liderilor ei şi mai puţin pe lupta împotriva inamicilor. Zeci de mii de militari au defilat în coloane lungi, aliniate perfect, în imensa Piaţă Kim Il-sung din centrul Phenianului, în faţa a mii de civili care purtau flori în culorile steagului naţional. Liderul nord-coreean, Kim Jong-un, a fost salutat prin aplauzele obişnuite, la sosirea pe estradă. Ultima paradă uriaşă a fost organizată de regimul nord-coreean pe 27 iulie, cu ocazia marcării a 60 de ani de la sfârşitul Războiului din Coreea (1950-1953). Spre deosebire de mitingul de la sfârşitul lui iulie, la defilarea de ieri nu au fost aduse echipamente militare grele, ca tancuri sau rachete cu rază lungă de acţiune. Această a doua paradă a fost dominată de reprezentări patriotice, portrete gigantice ale liderilor, civili agitând steaguri şi flori. Discursurile pronunţate de la tribună au fost mai degrabă patriotice decât agresive. Ţara marca înfiinţarea Republicii Populare Democratice Coreea (DPRK) pe 9 septembrie 1948. După luni de tensiuni puternice în peninsulă, în iarnă şi în primăvară, în urma celui de al treilea test nuclear efectuat de Phenian, relaţiile între nord-coreeni şi Coreea de Sud traversează o fază de liniştire.

Liderul nord-coreean, Kim Jong-un, are o fiică pe nume Ju-ae, a dezvăluit, duminică, fosta vedetă a baschetului Dennis Rodman, care a efectuat recent o nouă vizită la Phenian. Rodman l-a descris deja pe Kim jong-un ca pe un tip minunat, dar duminică a spus că acesta este şi un tată bun pentru fiica sa, pe care a numit-o Ju-ae. „Am ţinut-o pe fiica lor, Ju-ae, în braţe şi am vorbit cu doamna Ri Sol-ju, soţia lui Kim Jong-un. Este un tată bun şi are o familie minunată. Kim Jong-un mi-a spus că ne vedem în decembrie. Mareşalul Kim Jong-un şi cu mine ne-am relaxat la mare, împreună cu familia sa”, a declarat Rodman despre ultima sa vizită în cea mai izolată ţară din lume. „Am mâncat, am băut şi am discutat despre planurile noastre de a organiza un meci amical istoric între Coreea de Nord şi SUA şi căile de dezvoltare ale echipei lor de baschet”, a spus el.